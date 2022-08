Les acheteurs d’une première maison peuvent obtenir jusqu’à 200 000 $ pour un acompte à DC

Alors que les coûts d’accession à la propriété augmentent rapidement, le district de Columbia s’est joint à plusieurs États pour annoncer une aide financière supplémentaire pour les acheteurs à faible revenu.

Maire de DC Muriel E. Bowser annoncé lundi que le district a plus que doublé une subvention pour l’aide au versement initial, passant de 80 000 $ à 202 000 $, pour les résidents qualifiés.

Dans le cadre du District Programme d’aide à l’achat d’une maison (HPAP), les candidats peuvent recevoir un financement sous forme de prêts sans intérêt en fonction du revenu, de la taille et de la disponibilité des fonds du ménage. De plus, les acheteurs de maison peuvent bénéficier d’une aide aux frais de clôture de 4 000 $.

La hausse des prix des maisons et des coûts hypothécaires aux États-Unis a de plus en plus mis l’accession à la propriété hors de portée de nombreux acheteurs. Le coût d’une facture mensuelle typique pour une maison unifamiliale avec un acompte de 20 % a augmenté de 50 % depuis l’année dernière, selon l’Association nationale des agents immobiliers.

Pour combler cet écart, plusieurs États ont également annoncé un financement supplémentaire pour les programmes d’aide aux acomptes :

Plus tôt ce mois-ci, le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a augmenté le financement d’un “SmartBuy” programme pour les personnes à revenu faible ou moyen ayant une dette de prêt étudiant. Il rembourse 15% du prix d’achat de la maison ou 50 000 $ de dette étudiante – selon le montant le plus bas. Pour aider à couvrir les acomptes et les frais de clôture, le programme SmartBuy offre également une option de prêt à taux zéro allant jusqu’à 6 % du coût de l’hypothèque.

En juin, le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, a annoncé le programme d’aide à l’achat d’une maison Il est temps de posséder, qui offre un prêt sans intérêt de 10 ans d’une valeur maximale de 50 000 $ dans certaines régions. L’admissibilité est basée sur le revenu et la capacité de rembourser l’hypothèque. Vous devez avoir été un résident du Connecticut au cours des trois dernières années.

En juin, la Floride a annoncé un “Héros de la ville natale” programme offrant des prêts sans intérêt d’une valeur allant jusqu’à 25 000 $ aux travailleurs communautaires de première ligne dans plus de 100 professions éligibles, y compris les employés de garde d’enfants, les agents d’application de la loi, les éducateurs, les professionnels de la santé et les militaires actifs ou les anciens combattants. L’admissibilité est basée sur le revenu et autres facteurs.

La plupart des États ont des programmes similaires d’aide aux versements initiaux pour les personnes à revenu faible à modéré. Le site immobilier The Mortgage Reports propose une ventilation de ces programmes, qui sont classé par état.

Pour toutes les autres formes d’aide financière aux propriétaires, le Département américain du logement et du développement urbain (HUD) dispose d’une liste de ressources et de programmes, classé par état. Pour la page de chaque état, sélectionnez “En savoir plus sur l’accession à la propriété” pour plus d’informations.

