Par une fin d’après-midi de fin d’été, des enfants rassemblés sur le Terrain de Sport des Jardins Saint-Paul, une zone pavée du quartier du Marais à Paris, frappent des ballons contre le mur ouest pendant que d’autres tirent au panier sur le terrain de basket. Contrairement à la plupart des murs de France utilisés pour l’entraînement au tir, celui-ci a près de 1 000 ans.

“C’est typique du Marais”, explique Alexandre Gourevitch, qui dirige Discover Walks, une entreprise de visites à pied, à propos du traitement réservé par les écoliers à la partie des fortifications de la ville construite par le roi Philippe Auguste au XIIe siècle.

“Ce n’est pas le quartier chic de l’ouest de Paris, où les expatriés sont invités à déménager, avec des parcs, des grandes maisons, des rues sûres et des gestionnaires d’immeubles dans chaque immeuble”, explique Gourevitch. « Ici, les rues sont étroites, sinueuses, médiévales et pleines de surprises : le quartier est authentiquement parisien.»

S’étendant sur des sections des 3e et 4e arrondissements de la capitale française, Le Marais allie l’histoire au rythme animé de la vie moderne, avec notamment un bon stock de boutiques indépendantes, de restaurants et d’espaces culturels.

Enfants jouant au basket au Terrain de Sport des Jardins Saint-Paul © Emmanuelle Contini/NurPhoto/Getty Images

Il comprend de nombreux bâtiments emblématiques. À sa frontière sud-ouest se trouve l’Hôtel de Ville, dont le bord sud donne sur la Seine jusqu’à la cathédrale Notre-Dame. À son extrémité nord se trouve la place de la République, centrée sur la statue de Marianne, personnification de la République française. La limite orientale est marquée par la place de la Bastille, dont la prise et la destruction des prisons, moment clé de la Révolution française, sont commémorées lors d’une fête nationale (le 14 juillet).

Le mélange d’histoire et de vie de rue rend le Marais particulièrement attrayant pour les étrangers en quête d’une véritable expérience parisienne.

Bijan Khashabian, qui vit à Berlin, a acheté une part d’un appartement dans le quartier, ainsi que des parts de maisons à Cannes, Rome et Barcelone, par l’intermédiaire d’un opérateur européen de copropriété appelé August.

«Le Marais a un sens du quartier plus personnel que les quartiers plus touristiques du centre de Paris», dit-il. “C’est le genre de quartier où il faut commander en français, et il n’y a pas beaucoup de locations Airbnb dans votre quartier.”

Ben Humphrey a découvert le quartier en 2007 : c’était moins cher que d’autres quartiers du centre de Paris, il était facile de rencontrer du monde et l’histoire l’attirait, dit-il, « depuis le quartier de la Bastille — un bon point de rencontre pour les révolutionnaires et les manifestants — jusqu’à des endroits comme la place des Vosges où Victor Hugo fréquentait.

Aujourd’hui propriétaire du Pub, un bar local, il affirme que la vie nocturne du Marais est plus animée et plus inclusive que celle des quartiers résidentiels les plus chers de la ville, comme ce qu’on appelle le triangle d’or, le quartier du 8ème arrondissement délimité par les avenues. Montaigne, George V et Champs-Élysées. Cela est dû en partie à l’architecture et au design contrastés des quartiers.

« Là, sur ces grands boulevards haussmanniens, vous avez de grandes rangées de tables, servies par des serveurs ; les gens sont assis là à deux se parler », dit-il. « Mais ici, dans le Marais, vous aurez 30 personnes entassées dans une pièce avec des poutres basses au plafond, la culture est bien plus “debout au bar et discutez avec les gens”. Et c’est moins cher : tu peux toujours avoir 4€ ou 5€ pinteet la communauté anglophone est très friande d’un 4€ ou 5€ pinte».

Les logements sont moins chers que dans les quartiers résidentiels les plus prestigieux de Paris. Le prix moyen d’un appartement dans les 3e et 4e arrondissements est de 12 509 € et 13 776 € le mètre carré, selon Meilleurs Agents, portail immobilier français. La moyenne est de 15 964 € dans la 6e et de 14 418 € dans la 7e.

Cette année, la hausse des taux hypothécaires a entraîné une baisse des ventes dans toute la France. À l’échelle nationale, les ventes de logements ont chuté de 8,1 pour cent en février par rapport à l’année précédente, selon les dernières données de l’association française des notaires. Les prix moyens demandés à Paris ont chuté de 6 pour cent sur un an jusqu’en septembre, selon Meilleurs Agents.

Les logements peuvent être moins chers dans le Marais que dans des quartiers résidentiels plus prestigieux © V Giannella/De Agostini/Getty Images Le Centre Pompidou © Dylan Garcia/Alay

Contrairement à la baisse des ventes intérieures, la demande des acheteurs internationaux à Paris reste forte, selon Yves Romestan, directeur général d’YRSA Progedim, une agence immobilière qui couvre Paris. Au cours des six derniers mois, estime-t-il, entre 35 et 40 pour cent de ses acheteurs venaient de l’étranger – soit un total d’environ 100 ventes – contre 20 pour cent avant la pandémie.

Boris Hamzeian est historien de l’architecture au Centre Pompidou, le célèbre musée d’art moderne situé à l’ouest du Marais. Il distingue le quartier parmi les quartiers résidentiels centraux de Paris par son histoire architecturale, ses rues et sa vie nocturne animées – qui en ont fait un haut lieu de la communauté LGBT+ de la ville – ainsi que par le grand nombre de galeries d’art et de musées du quartier.

« Outre sa vision architecturale, le bâtiment a été conçu pour restaurer un quartier en proie à la criminalité, sale et négligé. À cet égard, cela a réussi », dit-il, en soulignant le flux constant de vernissage (aperçus) et finition (soirées de clôture) qui figurent aujourd’hui dans les galeries privées du quartier.

Chaque matin, exploitant pleinement les pistes cyclables de Paris – élargies par la maire Anne Hidalgo ces dernières années – Hamzeian circule vers le nord depuis son domicile du Quartier Latin, passe devant Notre-Dame, le long de l’Hôtel de Ville et remonte dans les rues denses entourant le Pompidou. .

«Dès que je traverse la rivière et que j’entre dans le quartier, je ressens son atmosphère particulière», dit-il.

L’effervescence des cafés et de la vie dans la rue © Owen Franken/Corbis/Getty Images

Cet été, après le meurtre de Nahel Merzouk, un Français de 17 ans d’origine marocaine et algérienne, par la police à Paris, de violentes émeutes ont éclaté à Paris et dans plusieurs villes de France.

Ben Humphrey affirme que les manifestations ont laissé peu de traces dans une ville habituée aux manifestations publiques. « Les pillages avaient plutôt lieu vers les Champs-Élysées. Et [the riots] cela n’a pas du tout affecté ma vision de Paris. Je ne connais personne qui se sente moins en sécurité [as a result of the protests],” il dit.

La baisse de la demande pour les logements parisiens cette année aide les acheteurs à faire de meilleures affaires dans le Marais. À l’été 2022, quand Athénaïs Dunod, responsable des acquisitions de l’opérateur de copropriété August, s’est mise à la recherche de l’appartement dont Khashabian est désormais copropriétaire, elle n’a rien trouvé d’intéressant.

« Les prix étaient élevés et il n’y avait aucune marge de négociation », dit-elle. Mais à mesure que les taux d’intérêt grimpaient, les vendeurs sont devenus plus ouverts aux offres et, en janvier, elle a acheté l’appartement de deux chambres avec une réduction de 10 % sur le prix annoncé.

Elle cherche à acheter plusieurs autres propriétés dans les mois à venir.

« Il y a un an, le prix demandé aurait été plus élevé et il n’y aurait eu aucune réduction », dit-elle. “Nous commençons à voir beaucoup plus de transactions arriver cette année.”

En un coup d’œil Le prix catalogue moyen d’un appartement parisien est de 9 944 € le m², selon Meilleurs Agents.

Depuis la station de métro République, vous serez à 14 minutes de l’avenue des Champs-Élysées et à 20 minutes du quartier d’affaires de La Défense.

L’Eurostar relie Paris à Londres en 2 heures et 20 minutes.

Sur le marché Appartement, 3ème arrondissement, 1,05 M€ Un appartement T3 de 76 m² au troisième étage d’un immeuble ancien proche de la rue de Bretagne. La propriété présente des éléments d’époque dont du parquet de style Versailles, un bureau et de hautes fenêtres. A vendre avec Chevalier Franc. Appartement, 3ème arrondissement, 1,895 M€ Dans le Haut-Marais, un appartement trois chambres de 110 m² habitables, au deuxième étage d’un immeuble avec ascenseur. La propriété rénovée dispose de planchers de bois et de rangements sur mesure. Disponible via Barnes International Immobilier. Appartement, 4ème arrondissement, 2,184 M€ Appartement de 138 m² dans le quartier Saint-Paul comprenant deux chambres, deux salles de bains, une bibliothèque en mezzanine et un bureau. Elle a 3,8 m de hauteur sous plafond, donne sur une cour-jardin et est sur le marché avec Christie’s International Immobilier.

