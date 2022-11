Les acheteurs du Black Friday s’inquiètent pour l’économie alors que les détaillants poussent les ventes

Sur son site Web, le propriétaire du centre commercial CBL a mis en évidence les rabais offerts par des magasins comme H&M et le détaillant de vêtements pour enfants Carter’s. D’autres détaillants ont utilisé une stratégie similaire dans les jours qui ont précédé le Black Friday. J. Crew a annoncé lundi 50% de réduction sur les achats. Sur le site Web de Gap, une grande bannière noire défilait en haut de la page indiquant « HPY BLK FRI » et mettant en évidence les offres à 50 % de réduction avec une réduction supplémentaire de 10 %.

Cependant, les détaillants courent des risques à s’appuyer davantage sur les offres. Cette pratique érode les marges bénéficiaires qui les ont soutenus pendant la pandémie, lorsque de nombreux Américains ont dépensé beaucoup pour toutes sortes de biens et que les détaillants n’ont pas ressenti le besoin de les attirer avec trop d’offres. On craint également que les acheteurs ne s’habituent tellement aux soldes qu’ils n’achètent que lorsqu’ils sont promis à un prix inférieur.

“Les consommateurs comprenant qu’ils peuvent attendre les remises, couplés à la volonté des détaillants de déplacer les marchandises, signifient probablement que ce Black Friday sera plus important que le Black Friday ne l’a été depuis longtemps”, a déclaré Simeon Siegel, directeur général de BMO Capital Markets. , a dit. “Que ce soit bon pour les marques, que ce soit bon pour le consommateur, c’est une conversation distincte.”

Les détaillants sont également plus en concurrence avec les options de divertissement, comme les concerts et les restaurants, qu’ils ne l’ont fait au cours des deux dernières années. Les consommateurs devraient consacrer une plus grande part de leurs dépenses de vacances aux expériences cette année par rapport à l’année dernière. Le montant moyen que les Américains à revenu moyen, qui gagnent entre 50 000 et 99 000 dollars par an, dépensent en expériences devrait augmenter de 15% cette année, selon une enquête publiée en octobre par Deloitte.

Bien sûr, tous les détaillants n’accordent pas autant d’importance au Black Friday.

Le détaillant d’équipements de plein air REI est resté fermé le jour depuis 2015. Cette année, l’entreprise a déclaré avoir décidé d’accorder de manière permanente à ses travailleurs un jour de congé payé le Black Friday, les encourageant à passer du temps à l’extérieur à la place.

Mais c’était l’exception. Même si les ventes totales du Black Friday étaient toujours comptées, de nombreux détaillants cherchaient déjà à attirer davantage les acheteurs en diffusant des publicités pour plus de réductions lundi.