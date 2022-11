Les acheteurs du Black Friday du comté de McHenry trouvent des offres sur les jouets, les appareils électroménagers et les cadeaux pour eux-mêmes – Shaw Local

Des températures chaudes et un ciel ensoleillé ont poussé des acheteurs tels que Kathy et Angelo Lombardo lors du Black Friday à Algonquin à profiter de bons prix sur les jouets pour leurs petits-enfants.

« Nous avons trouvé tout ce que nous voulions », a déclaré Kathy, d’Algonquin, alors qu’elle et son mari quittaient Kohl’s et se dirigeaient vers Menards.

Ils cherchaient à marquer des points sur des articles, tels que des chaussons-chaussettes pour environ 3 $ la paire, à ranger pour les invités de vacances inattendus.

Le couple s’est aventuré vers 9h30, un peu plus tard que les précédents Black Fridays, mais ils ont dit avoir quand même trouvé de bonnes affaires.

Pour leurs petits-enfants, ils ont acheté un filet de basketball Little Tikes, au prix régulier de 29,99 $, pour 19,99 $ et des voitures Hot Wheels, régulièrement à 9,99 $, pour 4,99 $.

Tammie Moriarty de Huntley a déclaré qu’elle poursuivait la tradition du shopping les vendredis noirs qu’elle et sa belle-sœur partageaient avec sa belle-mère, décédée depuis.

Moriarty a déclaré qu’elle était la première voiture sur le parking de Target vendredi matin, s’attendant à ce que le magasin soit ouvert à 6 heures du matin. Au lieu de cela, elle a trouvé un parking vide et des caddies contre les portes d’entrée. Elle a vite appris, à sa grande surprise, que cette année le magasin ouvrait à 7 heures du matin.

Les principaux détaillants, dont Target, ont de nouveau fermé leurs magasins à Thanksgiving, proposant plutôt des remises sur leurs sites Web. Associated Press a rapporté.

Dianne Wilson, du lac de Zurich, regarde un livre en faisant ses courses chez Read Between the Lynes lors de l’événement Lighting of the Square le vendredi 25 novembre 2022 à Woodstock. L’événement annuel comprenait de la musique de cuivres, des chants de Noël, des beignets et du cidre gratuits, des food trucks, des stations de selfie festives et des boutiques. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Moriarty a déclaré avoir trouvé la plupart de ce qu’elle cherchait à de bons prix de vente, y compris un jouet d’équitation qu’elle a acheté chez Kohl pour son premier petit-enfant, au prix régulier de 35 $, en vente vendredi pour 19,99 $. Elle a également mis en vente un accessoire pour sorbetière Kitchenaid au prix de 74,99 $, au prix régulier de 99,99 $.

Même si elle profitait de la journée, quittant Kohl’s pour la deuxième fois vendredi et se dirigeait vers le déjeuner avant de s’arrêter chez JCPenney et Costco, elle s’est dite déçue du manque de publicité dans le journal cette année. Elle et sa famille passaient une grande partie de Thanksgiving à feuilleter les pages d’annonces, à planifier leurs achats du Black Friday et à entourer les articles qu’ils espéraient recevoir pour Noël.

Bernice Camacho d’Elgin faisait du shopping avec sa fille de 8 ans, Ruby, vendredi. Camacho profitait des soldes du jour pour s’acheter quelques cadeaux, comme une nouvelle paire de bottes et des chemises. Ruby espérait trouver des Barbies et un vélo rose pour Noël.

Camacho a déclaré que même si elle trouvait de bonnes ventes, les files d’attente chez Victoria’s Secret à Algonquin Commons étaient trop longues et trop lentes. C’était vers 11 heures du matin, mais Elizabeth Mock, qui commençait sa journée à 6 heures du matin, a déclaré que lorsqu’elle faisait ses achats plus tôt dans la journée, il y avait peut-être une ou deux personnes devant elle.

Les gens marchent autour de la place lors de l’éclairage de la place le vendredi 25 novembre 2022 à Woodstock. L’événement annuel comprenait de la musique de cuivres, des chants de Noël, des beignets et du cidre gratuits, des food trucks, des stations de selfie festives et des boutiques (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Avec l’inflation imminente, la National Retail Federation – le plus grand groupe de commerce de détail – s’attend à ce que la croissance des ventes des fêtes ralentisse dans une fourchette de 6% à 8%, contre 13,5% il y a un an, a rapporté l’AP. Ces chiffres, qui incluent les dépenses en ligne, ne sont toutefois pas ajustés en fonction de l’inflation, de sorte que les dépenses réelles pourraient être inférieures à celles d’il y a un an.

Mock, de Poplar Grove, a déclaré qu’elle s’était rendue dans la région d’Algonquin pour magasiner parce qu’il y avait plus de magasins situés au centre, ce qui facilitait les achats. C’est sa tradition de partir seule, de laisser ses enfants à la maison avec son mari et de boucler tous ses achats de Noël le Black Friday.

Mock, qui a grandi à McHenry, a déclaré qu’elle dépenserait environ 400 $ pour tous les cadeaux de Noël de sa famille cette année. Les principaux achats de vendredi pour ses enfants – âgés de 3 et 7 ans – étaient des projets scientifiques et artisanaux pour sa fille aînée et des jouets Paw Patrol pour sa fille cadette.

Après le Black Friday vient le samedi des petites entreprises, et Amber Mullins, propriétaire de Mme Bossy Boots au centre-ville de Crystal Lake, a déclaré qu’elle aurait des promotions qui attendraient les acheteurs.

Mullins, qui possède également Shoelace Inc. à Algonquin Commons, a déclaré que les affaires étaient normales pour un vendredi à Crystal Lake. Elle a dit qu’elle ne savait pas trop à quoi s’attendre samedi, mais elle a été agréablement surprise de voir à quel point son magasin de Crystal Lake était occupé mercredi.

Mullins a déclaré qu’elle travaillait toujours avec une équipe réduite depuis la pandémie de COVID-19 et qu’elle n’était ouverte que cinq des sept jours où elle était ouverte.

Quant à ce à quoi s’attendre samedi, Mullins a déclaré: «Il est difficile de dire comment cela se passera. Tout dans le commerce de détail est très imprévisible.