Les acheteurs dépensent plus de 300 $ par mois en achats impulsifs, malgré les craintes de récession

Certes, la pandémie a changé la façon dont les gens dépensent de l’argent.

“Les consommateurs ont abandonné leurs habitudes d’achat enracinées, propulsant le commerce électronique vers l’hyperdrive”, selon un analyse par McKinsey & Company.

Les Américains dépensent plus pour les vêtements, les voyages et les expériences, indique également le rapport, et sont désormais conditionnés “à croire qu’ils peuvent obtenir ce qu’ils veulent, quand ils le veulent”.

Mais cela rend également les acheteurs plus sensibles aux achats impulsifs.

Un autre récent rapport par le prêteur en ligne SoFi a constaté que 56 % des consommateurs ont déclaré que plus de la moitié de leurs achats en ligne sont spontanés, en grande partie en raison de l’évolution des habitudes post-Covid et de la montée en puissance de l’achat maintenant, payez plus tard, qui a explosé en popularité avec la montée en flèche générale dans les achats en ligne.