Les acheteurs de Worcester Warriors accusent RFU d’essayer d’imposer des «conditions trop onéreuses» | Actualités du rugby à XV

Un rapport des administrateurs a révélé que les dettes des Worcester Warriors s’élevaient à plus de 30 millions de livres sterling

Les nouveaux propriétaires potentiels des Worcester Warriors ont accusé la Rugby Football Union de “chercher à leur imposer des conditions opérationnelles onéreuses”.

Atlas Worcester Warriors RFC Limited a également déclaré que “les conditions, les restrictions commerciales et les barrières” empêcheraient l’admission de Worcester au championnat pour la saison prochaine.

Worcester et Wasps ont tous deux perdu leur statut de Gallagher Premiership après être entrés dans l’administration plus tôt ce trimestre, et il est entendu qu’il y a maintenant des doutes quant à savoir si les Warriors obtiendront le statut de championnat.

“Le conseil d’administration de la RFU se réunira pour discuter de cette question vendredi et nous ne commenterons pas officiellement une décision qui n’a pas été prise”, a déclaré un porte-parole de la RFU.

Atlas dit avoir reçu des indications claires que la RFU était satisfaite de ses aspects de diligence raisonnable financière et affirme que l’organe directeur lui a remis un projet d’accord.

Les directeurs fondateurs d’Atlas sont l’ancien directeur général des Worcester Warriors Jim O’Toole et l’ancien attaquant irlandais de Londres James Sandford, qui est le directeur général d’Atlas Sport Tech.

“La RFU cherche maintenant à imposer des conditions opérationnelles onéreuses, des restrictions commerciales et des barrières qui empêcheraient notre admission et notre participation au championnat RFU pour la saison 2023/24 et cherchent à s’appuyer sur un manque de” diligence raisonnable financière “. , ce qui, à notre avis, est manifestement faux”, a déclaré Atlas.

“La position prise par la RFU donne, à notre avis, trop de contrôle et de surveillance à la RFU, et ce contrôle et cette surveillance vont au-delà de ce que nous considérons comme raisonnable et approprié dans les circonstances.

“Nous apprécions que la RFU cherche maintenant à examiner la position des nouveaux propriétaires, comme c’est leur obligation de le faire.

“Cependant, à notre avis, il est inacceptable de punir ceux qui cherchent à satisfaire les créanciers, la communauté, les fans et le personnel pour les erreurs des autres dans des circonstances où nous avons prouvé à la RFU une équipe de direction solide, un plan d’affaires détaillé et des preuves de financement. et durabilité.

“Malheureusement, pour que le rugby soit viable à Worcester, nous ne pouvons pas accepter des conditions excessives, déraisonnables, irréalisables et qui entraveraient toute activité commerciale nécessaire pour soutenir le rugby masculin et féminin d’élite.

“En conséquence, si la RFU ne trouve pas la flexibilité nécessaire pour supprimer les conditions trop onéreuses qu’elle cherche à imposer à Atlas, nous n’aurons pas d’autre alternative que de conclure l’accord avec Begbies Traynor. [administrators] sans l’approbation de la RFU et sans ramener le rugby de niveau élite à Worcester.”

On pense que le groupe de viabilité financière des clubs de la RFU, dont la recommandation doit être discutée par le conseil d’administration, n’a pas été satisfait des informations fournies.

On pense également que si la RFU soutient la poursuite du club de rugby à Worcester, les administrateurs pourraient être invités à envisager des options ou des offres alternatives.

Une décision sera annoncée par les chefs de Twickenham vendredi.