Les acheteurs de voitures neuves paient toujours plus que le PDSF. Voici comment payer moins cher

Un couple consulte le prix affiché d’une voiture. Don Mason | La banque d’images | Getty Images

La demande de voitures neuves dépassant toujours l’offre chez de nombreux concessionnaires, les acheteurs peuvent se demander s’ils doivent payer plus que le prix de détail suggéré par le fabricant moyen, ou le prix affiché, pour obtenir la voiture qu’ils veulent. Selon les données de Kelley Blue Book, septembre a marqué un seizième mois consécutif record au cours duquel les prix moyens de transaction des véhicules neufs, ou ce que l’acheteur a réellement payé, étaient supérieurs au prix affiché. Les constructeurs automobiles ont dû faire face à un manque important de stocks au cours de l’année dernière en raison de l’impact des pénuries de puces informatiques et d’autres problèmes de chaîne d’approvisionnement, poussant les prix payés à la hausse alors que les acheteurs se disputaient les quelques voitures disponibles sur le terrain. Alors que le prix moyen payé pour un véhicule neuf aux États-Unis en septembre était en baisse de 0,3 % par rapport à août, soit environ 146 $, ce chiffre a encore augmenté de manière significative au cours de la dernière année. En septembre, le prix moyen payé pour une voiture neuve était de 48 094 $, en hausse de 6,1 % ou de 2 775 $. Les constructeurs automobiles affirment que la demande se maintient, Cox Automotive prévoyant des ventes de véhicules neufs pour le troisième trimestre à 3,4 millions, en baisse de moins de 1 % par rapport à l’année dernière. Moteurs généraux a déclaré que ses ventes de véhicules au troisième trimestre avaient augmenté de 24% par rapport à il y a un an, tandis que BMW et Hyundai ont également signalé une augmentation des ventes au cours de la même période. Mais il y a des signes que de nouvelles voitures reviennent en stock et de nombreux consommateurs choisissent de dépenser moins et d’économiser plus alors qu’ils font face à l’inflation et à une récession qui se profile. Cela signifie-t-il que les acheteurs de voitures neuves devraient cesser de payer au-dessus du PDSF ? Brian Moody, rédacteur en chef de Kelley Blue Book, a déclaré que même si tout acheteur potentiel de nouvelle voiture devrait continuer à être à l’aise avec le paiement d’au moins le PDSF, les consommateurs inquiets du choc des autocollants chez le concessionnaire automobile devraient envisager les étapes suivantes pour trouver des économies potentielles.

Rechercher les écarts de prix chez les concessionnaires locaux

Moody a déclaré que l’un des meilleurs endroits pour commencer à déterminer ce que vous allez payer pour la nouvelle voiture que vous voulez est de magasiner et de vérifier les prix chez les concessionnaires locaux. Si tous ont la voiture que vous voulez à moins de 500 $ ou à peu près le même prix, c’est probablement autour du prix que vous devrez payer, a-t-il déclaré. Cependant, il pourrait y avoir des cas où des milliers de dollars séparent ces prix, une situation qui, selon Moody, devrait vous amener à “appeler ce prix bon marché et à dire:” Qu’est-ce qui se passe ici, comment puis-je obtenir ce prix? “” Moody a déclaré que même si vous envisagez une voiture qui est constamment vendue à un prix supérieur au PDSF en ce moment, cela vaut toujours la peine de vérifier le prix chez divers concessionnaires. Par exemple, dit-il, il a récemment visité un concessionnaire à Los Angeles qui vendait Gué Broncos au PDSF, à partir d’environ 31 300 $ pour un modèle 2022. Du 1er juillet au 7 septembre, un nouveau Ford Bronco a coûté en moyenne 21,6 % de plus que le PDSF, soit près de 8 700 $ de plus, selon les données d’iSeeCars.

Élargissez vos choix de voitures potentiels

L’une des principales raisons de ces prix élevés des voitures neuves est l’achat de véhicules de luxe. En septembre, les acheteurs de voitures de luxe ont payé en moyenne 65 775 $, en légère baisse par rapport au chiffre record de 65 835 $ en août. En plus de cela, les acheteurs de voitures de luxe ont tendance à payer plus que le PDSF. Par exemple, les acheteurs de Mercedes-Benz ont payé entre 2 % et 4 % de plus que le prix affiché. Moody a déclaré qu’être ouvert à d’autres constructeurs automobiles, même dans la même catégorie de véhicules, pourrait faire économiser de l’argent aux acheteurs. Les acheteurs de voitures de luxe Audi et Lexus, par exemple, ont payé un peu moins de 1 % en dessous du PDSF en septembre. C’était également le cas des fabricants autres que de luxe Ford, Honda et Toyota, qui ont également été vendus en moyenne à environ 1 % de moins que le PDSF en septembre. “Si vous allez modèle par modèle, voiture par voiture, vous pourriez avoir un moyen d’économiser de l’argent”, a déclaré Moody.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

Pensez à une voiture d’occasion

Si économiser de l’argent est une priorité absolue, les acheteurs potentiels de voitures voudront peut-être se tourner vers le marché de l’occasion, où l’offre et la demande sont très différentes de celles des voitures neuves. Alors qu’il y a environ 1,2 million de voitures neuves en stock aux États-Unis, l’inventaire du marché des voitures d’occasion est plus du double, a déclaré Moody. En plus de cela, le prix moyen des voitures d’occasion n’a cessé de baisser, même s’il descendait d’un niveau très élevé. En août, la voiture d’occasion moyenne s’est vendue 28 061 $, soit une baisse de 4 % d’une année sur l’autre, mais toujours en hausse de près de 40 % par rapport à décembre 2019 avant la pandémie de Covid-19. La récente baisse est fonction du ralentissement des ventes de voitures d’occasion, en baisse de 9 % en août par rapport à l’année précédente, ce qui rend encore plus probable que vous puissiez obtenir une bonne affaire sur un lot de voitures d’occasion.

Déterminez si vous voulez marchander

Si vous craignez que ce que dit l’autocollant sur la fenêtre et ce que dit le vendeur diffèrent énormément, vous n’êtes pas seul. La plupart des acheteurs n’aiment pas le processus de négociation lors de l’achat d’une nouvelle voiture, a déclaré Moody, et certains concessionnaires ont réagi en optant pour un modèle à prix unique qui s’apparente davantage à l’achat d’un nouveau téléviseur où le prix indiqué correspond à ce que tout acheteur paierait. “Vous n’irez pas chez Target et ne verrez pas un téléviseur répertorié pour 900 $ et l’apporterez au registre et demanderez de payer 750 $”, a déclaré Moody. “Nous constatons une plus grande adoption du modèle à prix unique car il y a plus d’acheteurs qui préfèrent cela ou seraient même prêts à payer plus pour que le processus de négociation soit éliminé.” Moody a déclaré que si vous aimez marchander les prix, vous pouvez certainement toujours essayer, mais il a noté qu’étant donné que l’offre est encore relativement faible et que la demande est encore relativement élevée, de nombreux vendeurs “n’ont pas le temps de se divertir”. “Ils veulent vendre autant de voitures que possible, alors ils pourraient simplement passer au client suivant”, a-t-il déclaré.

Si vous voulez une voiture populaire, soyez prêt