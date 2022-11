Les acheteurs de voitures d’occasion de la Colombie-Britannique sont furieux contre les changements fiscaux provinciaux qui les font payer plus

Au lieu de conduire la camionnette Dodge Ram 2008 qu’il a achetée lors d’une vente privée le mois dernier, Chris Lethbridge la fait garer, sans assurance, chez lui à Salmon Arm, en Colombie-Britannique.

Si le camion est endommagé ou volé, il sait qu’il ne pourra pas déposer de réclamation d’assurance. Néanmoins, il se trouve là sans protection financière et sans kilomètres supplémentaires roulant sur le compteur kilométrique.

“C’est un presse-papiers de 11 000 $ assis dans mon allée”, a déclaré Lethbridge à CBC Aube Sud. “Et je ne suis pas le seul dans la province à faire face à cela.”

Le 1er octobre, un nouveau règlement provincial concernant la vente de véhicules privés est entré en vigueur.

Au lieu de payer la taxe de vente provinciale (TVP) de 12 % sur le prix de vente réel d’un véhicule au moment de l’achat, les acheteurs doivent désormais payer la TVP au moment de l’immatriculation, la taxe étant basée sur la valeur de gros moyenne du véhicule au Canada. Guide d’évaluation Black Book.

Cela a bouleversé Lethbridge, et d’autres comme lui, et a appelé à l’action.

Lethbridge dit avoir payé 2 100 $ pour son Dodge Ram lors d’une vente privée. Mais lorsqu’il est allé faire immatriculer le véhicule, l’agent d’assurance lui a dit qu’il avait une valeur de 11 000 $ dans le Canadian Black Book et qu’il devait payer la TVP sur ce montant.

“J’étais un peu abasourdi”, a déclaré Lethbridge.

Chris Lethbridge de Salmon Arm, en Colombie-Britannique, a acheté un Dodge Ram 2008 dans le cadre d’une transaction privée en octobre et est contrarié par les nouvelles règles du gouvernement provincial concernant le paiement de la TVP sur de tels achats. (Chris Lethbridge)

Lethbridge a déclaré avoir obtenu un permis d’exploitation temporaire afin de pouvoir conduire le camion de Kamloops, où il a effectué l’achat, à Salmon Arm.

Alors que le camion prend maintenant la poussière, Lethbridge dit qu’il a essayé de trouver une solution satisfaisante à sa situation.

“Il doit y avoir une lumière au bout du tunnel. Il doit y en avoir.”

Les changements permettent à la Colombie-Britannique de s’aligner sur les autres provinces, selon le gouvernement

Le gouvernement provincial dit qu’il a fait le changement pour empêcher les acheteurs de sous-estimer le prix d’achat du véhicule dans les transactions privées, puis de payer la TVP sur ces chiffres inférieurs. Cette échappatoire, a-t-il déclaré, pourrait créer un manque à gagner annuel de près de 30 millions de dollars.

Les acheteurs qui souhaitent contester la valeur nominale peuvent engager un évaluateur qualifié pour évaluer la valeur de leur véhicule et présenter l’évaluation à l’Insurance Corporation of BC (ICBC), l’assureur automobile provincial, au moment de l’immatriculation.

Les lignes directrices stipulent que si la valeur estimative et le prix payé sont tous deux inférieurs à la valeur de gros moyenne indiquée dans le guide Canadian Black Book, le montant de la TVP due est calculé sur le plus élevé du prix payé et de la valeur estimative du véhicule.

Payer pour une évaluation, cependant, est la responsabilité de l’acheteur.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC, la ministre des Finances, Selina Robinson, a déclaré que le changement aligne la Colombie-Britannique “sur la façon dont la plupart des autres provinces administrent déjà les taxes de vente sur ces véhicules”.

Robinson a également souligné l’option d’évaluation offerte aux acheteurs.

Une pétition en ligne appelle au changement

Graham Hugill est également contrarié par le nouveau règlement.

Le résident de 150 Mile House dans l’intérieur de la Colombie-Britannique a déclaré avoir acheté un camion Ford F-30 2015 pour 35 000 $ lors d’une vente privée. Il a dit qu’il avait tous les documents avec lui lorsqu’il est allé immatriculer le véhicule et qu’on lui a dit qu’il devait payer la TVP sur la base d’une valeur du Canadian Black Book de 47 240 $.

“C’est du vol, essentiellement, de ma part”, a déclaré Hugill.

Comme c’est le cas à Lethbridge, Hugill a le camion à la maison, non immatriculé.

Pour protester contre la nouvelle réglementation, Hugill a lancé une pétition en ligne. Jeudi après-midi, il comptait près de 7 000 signatures.

“J’ai lancé la pétition, parce que je suis un homme de 60 ans, et maintenant j’en ai marre d’être taxé à mort.”