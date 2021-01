Les acheteurs qui ont visité le célèbre magasin de vêtements Culture Kings à Sydney ont reçu l’ordre de se faire tester pour COVID-19 et de s’isoler immédiatement alors que d’autres lieux de Nouvelle-Galles du Sud sont mis en alerte.

NSW Health a lancé l’alerte pour toute personne ayant visité le magasin de George St, dans le quartier central des affaires de la ville, entre 13h et 14h le lundi 28 décembre.

Le lieu avait été visité par un cas confirmé de coronavirus et tous les acheteurs qui s’y trouvaient en même temps ont reçu l’ordre de s’isoler jusqu’à nouvel ordre.

Pendant ce temps, un hôtel très fréquenté et un café de la côte sud ont également été mis en alerte.

Ceux qui ont visité le Great Southern Hotel à Eden, le 30 décembre entre 17h et 18h30, ont été invités à se faire tester.

Les mêmes instructions s’appliquent à toute personne qui était au Bermi’s Beachside Cafe à Bermagui le 31 décembre entre 9h et 10h.

Ces sites ont été mis sur la liste après que deux victoriens infectés aient ignoré les instructions pour s’isoler et se sont rendus de Melbourne à la région de NSW pour profiter d’une nuit.

Les deux hommes sont des contacts étroits d’un cas lié à l’épidémie dans un restaurant thaïlandais à Black Rock, à Melbourne.

Bien qu’ils aient été appelés par des traceurs de contact alors qu’ils se rendaient en Nouvelle-Galles du Sud depuis Victoria et ont dit qu’ils étaient des contacts étroits – ce qui signifie que vous devez vous isoler et vous faire tester – le couple a poursuivi son voyage et a dîné à l’hôtel et au café Bermagui.

Le personnel du café est isolé et sera testé pour COVID-19.

Pendant ce temps, un BWS à Berala, dans l’ouest de Sydney, a été mis en alerte après qu’un cas positif a visité le magasin plusieurs jours.

Vendredi, trois nouveaux cas ont été enregistrés en Nouvelle-Galles du Sud, tous provenant de l’ouest de Sydney et faisant l’objet d’une enquête.

