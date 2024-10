Les acheteurs de smartphones se tournent vers l’IA et se soucient beaucoup plus de la durée de vie de la batterie

Apple présente peut-être Apple Intelligence comme une raison clé pour passer à l’iPhone 16, mais il semble que la plupart des acheteurs de smartphones soient beaucoup plus intéressés par les bases, comme la durée de vie de la batterie.

Une enquête a révélé que seule une minorité relativement faible de consommateurs utilise actuellement les fonctionnalités d’IA sur leurs smartphones, et cela ne semble pas encore être un moteur d’achat…

Apple s’est fortement concentré sur Apple Intelligence lors du discours d’ouverture de l’iPhone 16 et a beaucoup parlé du sujet un peu partout ailleurs.

Les adolescents semblent trouver cet argument convaincant, 30 % d’entre eux déclarant qu’ils passeraient à une version supérieure grâce à l’IA. Mais un CNET enquête Un représentant de tous les adultes américains a constaté que cela n’était pas reproduit plus largement.

Il a révélé que seulement 10 % des propriétaires de smartphones utilisaient actuellement l’IA pour des tâches telles que la retouche photo, et que seulement 12 % utilisaient des services d’IA générative comme ChatGPT. Seuls 14 % se disent enthousiasmés par les futures fonctionnalités de l’IA.

Les nouvelles ne sont que légèrement meilleures en ce qui concerne les raisons de la mise à niveau.

Seulement 18 % déclarent que les intégrations d’IA sont leur principal facteur de motivation pour mettre à niveau leur téléphone. En fait, les principaux facteurs incitant à l’achat d’un nouvel appareil, selon les personnes interrogées, sont une durée de vie plus longue de la batterie (61 %), davantage de stockage (46 %) et de meilleures fonctionnalités de l’appareil photo (38 %).

Si Apple espère monétiser directement les fonctionnalités d’IA via un service Apple Intelligence+ à une date ultérieure, les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’instant.

Près de la moitié des propriétaires de smartphones déclarent qu’ils ne sont pas prêts à payer plus pour accéder à l’IA sur leur téléphone.

Le site affirme que la lassitude des abonnements est un facteur ici, l’Américain moyen dépensant désormais plus de mille dollars par an en services de streaming et réticent à dépenser encore plus.

Prise de 9to5Mac

Ces résultats ne sont pas très surprenants. Alors qu’Apple parle actuellement d’IA, les consommateurs ont eu très peu d’opportunités d’en faire l’expérience par eux-mêmes au-delà de l’utilisation en arrière-plan qu’ils ont longtemps expérimentée sans la considérer comme de l’IA – comme ceux qui pilotent le traitement des photos.

Le véritable test n’est pas de savoir combien de personnes sont prêtes à mettre à niveau aujourd’hui les fonctionnalités d’IA, mais de savoir comment cela changera une fois qu’Apple Intelligence sera plus pleinement déployée et que les premiers utilisateurs commenceront à rendre compte de leurs expériences.

De la même manière, avec les services payants, nous devrons voir dans quelle mesure les propriétaires d’iPhone trouvent les fonctionnalités d’IA utiles une fois qu’ils les ont expérimentés, et s’ils voient ensuite de bonnes raisons de passer aux versions payantes qu’Apple pourrait proposer à l’avenir.

Image : composite 9to5Mac d’images d’Apple et Maxime Berg sur Unsplash