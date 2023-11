Les acheteurs de produits alimentaires se montrent résistants aux perturbations technologiques

Faire les courses est une corvée qui s’avère obstinément résistante à une révolution technologique. Des milliards de dollars de capital-risque ont été investis dans des start-ups qui construisent des robots d’entrepôt et des plateformes de livraison en ligne, mais la plupart des acheteurs souhaitent toujours prendre leur panier et flâner eux-mêmes dans les allées.

Cette semaine, la société de livraison de courses de San Francisco, Instacart, a annoncé une perte époustouflante de 2 milliards de dollars lors de sa première série de bénéfices en tant qu’entreprise publique. Les entreprises technologiques signalant de lourdes pertes après leur cotation n’est pas un phénomène nouveau. Uber a annoncé une perte trimestrielle de 5 milliards de dollars peu après son introduction en bourse en 2019. Mais l’effondrement des prix d’Instacart éclipse celui d’Uber. La société cotée en septembre était autrefois évaluée à 39 milliards de dollars en tant que start-up. Sa capitalisation boursière est désormais inférieure à 7 milliards de dollars.

En théorie, l’épicerie est une perspective intéressante. Aux États-Unis, il s’agit d’un marché de 1 500 milliards de dollars – le genre de taille qui encourage les nouvelles idées. Pourtant, jusqu’à présent, personne n’a imaginé un service capable de changer les habitudes. Il s’agit de la plus grande catégorie de dépenses de consommation, encore majoritairement réalisée hors ligne.

Il y a quelques raisons d’être positif à propos d’Instacart. Il a survécu au feu de joie des services de livraison ultra-rapides comme Jokr et Gorillas et continue d’ajouter des utilisateurs. De plus, il est toujours possible qu’un jour l’intelligence artificielle générative amène davantage de personnes à utiliser le commerce électronique pour leurs listes de courses IA.

Comme on peut s’y attendre, les services basés sur des applications sont déjà populaires ici à San Francisco. Les allées de mon petit supermarché local sont régulièrement bloquées par des acheteurs Instacart qui se frayent lentement un chemin à travers les exigences d’achat d’un client en ligne. Je l’utilise aussi. Les frais sont élevés mais il propose un abonnement mensuel de 9,99 $ avec des livraisons gratuites illimitées pour les commandes de plus de 35 $. Si vous vivez en ville et n’avez pas de voiture, c’est un moyen utile d’externaliser une tâche hebdomadaire.

Cette semaine, Instacart a été rejoint par Amazon, qui a annoncé son intention d’ouvrir de nouvelles épiceries et d’offrir la livraison à tous les clients américains, et pas seulement aux membres de son service d’abonnement Prime.

La question est : pourquoi a-t-il fallu si longtemps à Amazon ? Lorsqu’elle a racheté Whole Foods il y a six ans, on pensait qu’elle était sur le point de bouleverser l’ensemble du secteur des supermarchés, peut-être en le transformant en un secteur prioritaire en ligne. Cela n’est jamais arrivé.

Il est vrai que les États-Unis sont en retard sur les autres pays dans ce domaine. Morgan Stanley estime qu’aux États-Unis, environ 11 pour cent des achats d’épicerie ont lieu en ligne. Cela se compare à environ un tiers des ventes hors épicerie. Mais malgré tous les discours sur une migration vers les achats en ligne pendant la pandémie, une étude de McKinsey a révélé que les achats d’épicerie en ligne ont encore du mal à se faire une place. Au Royaume-Uni, où Ocado et Tesco proposent des services le jour même, cela ne représentait que 12 % des ventes en 2021.

La solution consiste peut-être à offrir aux acheteurs les deux options. Instacart cherche des moyens de s’insérer dans la vie des acheteurs qui préfèrent faire leurs courses en personne. Il y a deux ans, la société a acheté Caper, qui permet aux utilisateurs de numériser et de rapporter chez eux des articles dans les magasins sans les payer. Amazon propose un service de paiement sans numéraire dans lequel les utilisateurs scannent leurs paumes.

Est-ce que quelqu’un veut ça ? Depuis la fenêtre du bureau du Financial Times à Sn Fracisco, j’ai pu voir l’un des premiers magasins de proximité sans numéraire d’Amazon. Les utilisateurs disposant d’un compte Amazon pouvaient entrer, prendre un sandwich et repartir, laissant les caméras et les capteurs du magasin les suivre et facturer leur compte. Mais après que l’intérêt initial se soit dissipé, le magasin était rarement occupé. Cette année, il a fermé.