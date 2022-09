Les acheteurs de Primark sont avertis de rester en sécurité dans les vestiaires unisexes alors qu’une femme « secouée » partage une expérience inconfortable

Les acheteurs de PRIMARK ont été avertis de rester en sécurité lorsqu’ils utilisent les vestiaires unisexes du magasin après qu’une femme a partagé son expérience inconfortable.

Tiktoker Charlotte Kirby a expliqué comment elle s’était sentie “secouée” après avoir essayé les nouveaux vestiaires unisexes du magasin de vêtements de Cambridge.

Un Tiktoker a averti les autres de rester en sécurité

Charlotte a essuyé ses larmes en partageant son expérience

Primark a déjà été critiqué pour avoir introduit des vestiaires unisexes Crédit : PA

Dans un clip, qu’elle a partagé sur TikTok alors qu’elle était dans sa voiture après l’incident, Charlotte a averti les autres “de ne pas aller seule dans les vestiaires”.

Elle a écrit: “S’il vous plaît soyez conscients / faites passer le mot et restez en sécurité les filles. N’allez pas seules dans les vestiaires.

“Cela ne m’a même pas traversé l’esprit lorsque je suis entré dans un vestiaire unisexe.

“Merci @primark d’avoir si bien géré cela. Je sais que le pire aurait pu arriver, mais je me sens toujours très secoué.”

Charlotte aux larmes aux yeux a expliqué comment elle avait été mise deux fois dans une situation inconfortable.

Elle a déclaré: “Je me sens vraiment stupide d’être émotive à ce sujet, mais j’essayais des vêtements, et c’était un vestiaire unisexe pour lequel je suis vraiment et j’adore ça parce que tout le monde se sent inclus.

“Mais deux fois, deux hommes ont ouvert le rideau et sont entrés sur moi. Heureusement, les deux fois, j’étais entièrement habillé, mais j’aurais facilement pu ne pas l’être.

“C’était clairement deux personnes différentes du même groupe.

“Il y avait probablement 100 vestiaires disponibles. Donc ce n’était pas comme, ‘Oo y a-t-il quelqu’un ici ou pas?’

“La première fois, c’est quand ils sont entrés qu’ils l’ont fait et la deuxième fois, c’était comme si l’un d’eux avait dit à l’autre : ‘L’avez-vous essayé, puis-je voir ?’ et il l’ouvrit.”

La TikToker s’est dite dans un tel état de choc qu’elle s’est même excusée “comme si c’était de sa faute”.

Elle a poursuivi: “Je dois dire cependant que Primark a été incroyable. Ils étaient vraiment très bons à ce sujet.

“Ils m’ont ramené à ma voiture parce que j’avais peur.

“Apparemment, ce n’est pas la première fois que cela se produit. La sécurité regarde les enregistrements et essaie de trouver de qui il s’agit.

“Je veux juste dire aux gens s’il vous plaît faites attention et si vous allez dans les vestiaires, essayez de ne pas y aller seul.

“Je ne ferai plus jamais ça, je préfère le ramener à la maison, l’essayer et le récupérer et me faire rembourser. Restez en sécurité.”

Les tiktokers n’ont pas tardé à exprimer leurs inquiétudes concernant les vestiaires unisexes

L’un d’eux a déclaré: “C’est pourquoi nous devrions avoir des vestiaires séparés.

Quelqu’un a commenté: “Les salles d’entraînement unisexes devraient avoir des portes propa avec une serrure.

“Je comprends pourquoi les endroits sont unisexes mais tout le monde n’est pas innocent malheureusement”.

Un autre a ajouté: “si vous allez avoir des vestiaires unisexes, vous DEVEZ avoir des portes verrouillables appropriées PAS DES RIDEAUX.”

Un porte-parole de Primark a déclaré : « Nous sommes vraiment désolés d’apprendre l’expérience de ce client.

“Cela n’aurait pas dû arriver et nous enquêtons de toute urgence. Nous revoyons actuellement notre approche des cabines d’essayage dans nos magasins pour nous assurer qu’il s’agit toujours d’espaces sûrs et inclusifs pour tout le monde.”

L’avertissement intervient après qu’un policier de la police du MET a été surpris en train d’espionner une femme dans un Primark dans le vestiaire unisexe en juillet.

Primark a provoqué des réactions négatives de la part des acheteurs lorsqu’il a lancé ses premiers vestiaires non sexistes en 2019.

Bien que l’installation ait été saluée par les militants pour l’égalité, de nombreux acheteurs craignaient de ne pas se sentir en sécurité et ont même menacé de boycotter le magasin.

De même, H&M a été critiqué pour avoir fait en sorte que les clientes se sentent «vulnérables» avec des vestiaires non sexistes dans tous ses magasins.