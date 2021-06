Les acheteurs de Poundland font exploser des chemises en lisant le «futur WAG» comme un «message horrible» pour les petites filles

Les acheteurs de POUNDLAND ont fustigé les t-shirts où l’on pouvait lire « future WAG » comme un « message horrible » pour les jeunes filles.

Le magasin d’aubaines vend des produits de football pour célébrer l’Euro 2020 – mais les fans ont qualifié les conceptions de « non-sens sexiste ».

Poundland a suscité l’indignation pour avoir vendu des t-shirts arborant le « futur WAG » et le « goal digger » Crédit : Poundland/Facebook

Les acheteurs en colère ont qualifié la gamme de football du magasin de bonnes affaires d' »inacceptable » et de « sexiste » Crédit : PA

Poundland a partagé des photos des vêtements – y compris des t-shirts avec les slogans « goal digger » et « future WAG » – sur Facebook avant le match de l’Angleterre contre l’Écosse vendredi.

Mais au lieu de licencier les gens pour le match très attendu, cela a suscité l’indignation des acheteurs.

Une femme a partagé son dégoût face au stand, commentant : « Quel horrible et horrible message à donner aux femmes et aux filles… c’est 2021, vous savez ! »

Un autre a demandé : « Qu’est-ce que c’est que cette absurdité sexiste ?

« Poundland, avez-vous des femmes, ou des hommes avec des filles, dans votre équipe d’achat/marketing de produits ? Si c’est le cas, ils devraient avoir honte d’eux-mêmes. »

Alors que l’un d’eux a commenté: « Les jeunes filles et les femmes devraient viser beaucoup plus haut que d’être l’accessoire d’un homme jusqu’à ce qu’elles en aient marre de vous. »

Une pétition a été lancée pour demander à Poundland de retirer les t-shirts de la vente Crédit : CHANGE.ORG

Les signataires de la pétition accusent Poundland de vouloir « maintenir le sexisme en vie » Crédit : CHANGE.ORG

Les militants ont qualifié les vêtements de football de « nuisibles » Crédit : facebook

Les militants de Let Clothes Be Clothes, un groupe mis en place pour lutter contre « les stéréotypes de genre préjudiciables dans les vêtements pour enfants », ont pris d’assaut : « Oh non, ils ne l’ont pas fait !

« Non seulement ils ont conçu/acheté dans ces ordures sexistes, mais ils l’ont aussi mis sur un stand avec des barboteuses pour bébés anglais (les WAG doivent avoir des petits bébés anglais évidemment), ont pris une photo et l’ont ensuite partagée sur les réseaux sociaux.

« Pourquoi ce niveau de sexisme flagrant et nocif et de stéréotypes de genre est-il TOUJOURS jugé acceptable? Ce n’est pas drôle, c’est vieux, fatigué et profondément offensant. Poundland s’en occupe. »

Les acheteurs en colère ont rapidement lancé une pétition pour que les vêtements soient retirés des magasins.

Il demande pourquoi les sommets ne peuvent pas avoir de messages plus positifs comme « futur footballeur » et « #ThisGirlCan ».

Une femme a écrit : « Je signe parce que je déteste la misogynie et le sexisme. Au lieu d’essayer de l’éradiquer, Poundland veut le garder en vie !

Un autre a déclaré: « Nos filles sont plus que des épouses et des petites amies. Je ne peux pas croire que nous devions encore signer des pétitions comme celle-ci en 2021! »

Alors que l’un d’eux a commenté : « Les vêtements sont des vêtements ! Tout enfant peut aspirer à devenir footballeur si c’est ce qu’il veut.

« Ce n’est pas parce que quelqu’un est né fille que sa valeur est en tant qu’épouse. Pourquoi continuons-nous à faire des choses comme ça en tant que société ? »

Un porte-parole de Poundland a déclaré que la gamme de vêtements n’était pas nouvelle, ajoutant: « C’est un stock qui était disponible pendant la Coupe du monde 2018 en Russie et bien qu’ils aient été populaires, nous apprécions les commentaires. »