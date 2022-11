Les acheteurs de Noël doivent payer 1 £ pour utiliser les toilettes du marché emblématique de Covent Garden à Londres

Les visiteurs DÉSESPÉRÉS qui ont besoin des toilettes dans l’un des lieux de shopping les plus emblématiques du Royaume-Uni dépenseront plus d’un centime – car cela coûte une livre.

Beaucoup devront s’asseoir après avoir payé le droit d’entrée aux toilettes les plus chères de Grande-Bretagne.

Les acheteurs qui ont besoin de toilettes dans l’un des lieux de shopping les plus emblématiques du Royaume-Uni dépenseront un centime Crédit : Peter Jordan

Les acheteurs peuvent utiliser les installations impeccables, exploitées par la marque néerlandaise 2TheLoo Crédit : Peter Jordan

Le lav privé est situé dans le marché central de Covent Garden à Londres Crédit : Peter Jordan

Les toilettes privées sont dotées de cabines en bois verni et acceptent les paiements par carte sans contact. Il est nettoyé après chaque utilisation, est entièrement non tactile et insonorisé.

Des toilettes gérées par le conseil à proximité facturent 50 pence, mais les militants de la tourbière propre disent que certains acheteurs seront heureux de devenir privés au marché de Covent Garden, dans le centre de Londres.

Le patron de la British Toilet Association, Raymond Boyd Martin, a déclaré: «Les toilettes de Covent Garden sont les toilettes les plus chères de Grande-Bretagne.

“Beaucoup de gens ne paieront qu’1 £ à contrecœur, mais c’est ce qu’il en coûte pour de bonnes toilettes hygiéniques.”

Les acheteurs peuvent contempler des photos de Londres tout en utilisant les installations impeccables, exploitées par la marque néerlandaise 2TheLoo.

Cela vient du fait qu’environ 5 000 toilettes publiques ont fermé au cours des dix dernières années.

M. Boyd Martin a ajouté: «Si le gouvernement ne paie pas les conseils supplémentaires pour qu’ils puissent financer des toilettes publiques gratuites, les entreprises privées viendront et factureront plus aux gens pour dépenser un centime.

“Les toilettes sont une partie essentielle de la vie et elles doivent être nettoyées correctement.

“Personne ne veut aller dans des toilettes sales.”

En 2019, Network Rail a supprimé les frais allant jusqu’à 50 pence pour les toilettes des gares.