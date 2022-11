Les acheteurs de maisons plus âgés, blancs et riches chassent les autres du marché

Ensemble, les acheteurs noirs et asiatiques/insulaires du Pacifique ne représentaient que 5 % de toutes les ventes de maisons, car leurs parts de marché ont diminué au cours de l’année de l’enquête par rapport à l’année précédente. Les acheteurs latinos et hispaniques représentaient 8% au cours de cette période, selon l’enquête nationale auprès de 4 900 acheteurs récents de résidences principales.

Ce changement intervient alors qu’une pénurie historique de logements disponibles a contribué à une augmentation stratosphérique des prix des logements, entraînant des guerres d’enchères, faisant encore grimper les prix. La course de deux ans s’est refroidie lorsque les taux hypothécaires ont commencé à grimper, dépassant 7% en octobre, doublant en neuf mois. Pour de nombreux accédants à la propriété, la flambée des taux d’intérêt a porté un coup final, fermant la porte à la propriété dans un avenir prévisible, alors que les ventes de maisons stagnent au milieu de la hausse des taux.

“C’est stupéfiant ce que quelqu’un peut perdre en matière de richesse immobilière”, a déclaré Jessica Lautz, vice-présidente de la démographie et des informations comportementales à la National Association of Realtors, ajoutant qu’un propriétaire typique a gagné environ 210 000 $ en capitaux propres au cours du passé. décennie.

Environ 27% des acheteurs réguliers ont payé leur maison en espèces pendant la période de l’enquête, contre 17% un an plus tôt. En revanche, seuls 3 % des primo-accédants ont payé en espèces au cours de l’année de l’enquête.

En plus de cela, toutes les économies que les primo-accédants ont apportées à la table pour un acompte et les frais de clôture ont été éclipsées par une augmentation rapide de la valeur des maisons, qui a bondi d’augmentations à deux chiffres pendant deux ans. Contrairement aux acheteurs réguliers, de nombreux primo-accédants ont passé les deux dernières années à la merci d’un marché locatif impitoyable, où les loyers ont bondi de près de 18% au cours de 2021, selon Apartment List, réduisant encore leur capacité à économiser.

Les acheteurs plus âgés dominent désormais le marché du logement. Les personnes âgées de 55 à 74 ans représentaient 42 % des acheteurs de maison, tandis que la part des personnes âgées de 25 à 34 ans ne représentait que 14 % des acheteurs au cours de l’année de l’enquête, soit une baisse de 10 % par rapport à la même période. an plus tôt. L’augmentation de l’âge des primo-accédants met fin à des décennies de stabilité où ils se situaient en moyenne autour de 30 à 32 ans, selon l’enquête.