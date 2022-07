Les acheteurs de maisons chinois manquent de patience face à la crise de l’immobilier

L’incertitude “atténue le désir des ménages d’acheter des maisons à ces promoteurs qui ont sans doute le plus besoin des ventes”, ont déclaré les analystes.

« S’ils sont laissés à eux-mêmes, davantage d’acheteurs pourraient cesser de payer des hypothèques, [further] mettant à rude épreuve les flux de trésorerie des promoteurs immobiliers, ce qui pourrait entraîner davantage de retards de construction et d’arrêts de projets », indique le rapport Goldman.

“Il est essentiel que les décideurs politiques rétablissent rapidement la confiance dans le marché et coupent le circuit d’une éventuelle boucle de rétroaction négative”, ont déclaré dimanche l’économiste en chef de Goldman Sachs pour la Chine, Hui Shan, et une équipe.

La taille des hypothèques n’est pas aussi inquiétante que l’impact des derniers événements sur la demande et les prix de l’un des plus grands actifs financiers en Chine : le logement résidentiel.

BEIJING – Le marché immobilier chinois a désespérément besoin d’un regain de confiance, ont déclaré des analystes, après que des informations faisant état d’acheteurs de maisons interrompant les paiements hypothécaires ont secoué les actions bancaires et suscité des inquiétudes quant à une crise systémique.

Après deux décennies de croissance fulgurante, les promoteurs immobiliers chinois ont eu plus de mal à rester à flot sous la répression de Pékin contre la forte dépendance des entreprises à l’endettement pour leur croissance. Des développeurs très endettés comme Evergrande Group ont fait défaut à la fin de l’année dernière.

Les problèmes financiers persistants des promoteurs ainsi que les restrictions de Covid ont retardé les projets de construction, poussant les acheteurs de maison à mettre leur propre crédit en danger en suspendant leurs versements hypothécaires.

Le nombre de projets immobiliers concernés a plus que triplé en quelques jours pour atteindre plus de 100 au 13 juillet, selon Jefferies.

C’est un minuscule 1% du solde hypothécaire total en Chine, selon les analystes.

Dans l’ensemble des banques couvertes par Goldman Sachs, l’exposition moyenne à l’immobilier, y compris les hypothèques, n’était que de 17%, ont écrit les analystes des services financiers de la société dans un rapport la semaine dernière.

“Nous considérons que ce risque hypothécaire concerne davantage la volonté des ménages, plutôt que leur capacité, à effectuer des versements hypothécaires”, indique le rapport, “car les promoteurs ont retardé la construction de propriétés compte tenu des difficultés de refinancement”.

Mais si davantage d’acheteurs refusent de payer leur hypothèque, le mauvais sentiment réduirait la demande – et théoriquement les prix – dans un cercle vicieux.

Cela a suscité des appels pour renforcer la confiance.

“Au second semestre 2022, il n’y a aucun espoir de rebond rapide du secteur immobilier, et il continuera de freiner la croissance économique”, a déclaré Gary Ng, économiste senior, Natixis CIB Asia Pacific. “L’antidote est de redonner confiance aux acheteurs et aux promoteurs immobiliers, mais cela s’est avéré être une tâche difficile.”