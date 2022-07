Les acheteurs de maison veulent quitter San Francisco, Los Angeles, New York

D’un océan à l’autre, les acheteurs potentiels sont à la recherche d’un logement abordable, même si cela signifie quitter leur ville pour le trouver.

Un nombre record d’acheteurs américains potentiels cherchent à déménager, selon un rapport publié la semaine dernière par la société de courtage immobilier Redfin. Le rapport a classé les villes que les utilisateurs de Redfin semblaient les plus susceptibles d’essayer de quitter – San Francisco, Los Angeles et New York en tête de liste.

“La maison typique à San Francisco ou San Jose coûte maintenant plus de 1,5 million de dollars”, a déclaré Taylor Marr, économiste en chef adjoint de Redfin, dans le rapport. “Ajoutez les taux hypothécaires actuels de plus de 5 % et vous obtenez un paiement mensuel exorbitant.”

Marr a noté que le manque d’abordabilité est une vente plus difficile que jamais pour les villes, avec la montée du travail à distance dans de vastes étendues du pays. Environ 33 % des utilisateurs de Redfin ont recherché des maisons dans de nouvelles villes au deuxième trimestre de 2022, contre 26 % en 2019 avant que la pandémie de Covid-19 ne frappe.

Voici les sept principales villes que les acheteurs potentiels cherchent à quitter, selon le rapport de Redfin :

San Fransisco Los Angeles New York Washington DC Seattle Boston Détroit

Denver, Chicago et Minneapolis complètent le top 10 de la liste. Collectivement, elles représentent certaines des villes les plus peuplées du pays : Minneapolis est la seule sur la liste avec moins de 650 000 habitants, selon les données du recensement américain.

Pour compiler sa liste, Redfin a analysé les recherches dans plus de 100 régions métropolitaines d’environ 2 millions de ses utilisateurs. Il a compilé des mesures telles que “l’entrée nette” et “la sortie nette”, qui se réfèrent au nombre de personnes qui ont cherché à entrer dans une ville donnée par rapport au nombre de personnes qui ont voulu la quitter.

Selon le rapport, les villes avec le plus de sorties nettes sont celles que les gens veulent le plus quitter. En conséquence, ces villes avec le plus d’afflux net pourraient voir un afflux de propriétaires dans les mois à venir :

Miami Tampa, Floride Phénix Sacramento, Californie Las Vegas Cap Coral, Floride San Diego North Port, Floride San Antonio Dallas

La Floride, la Californie et le Texas ont chacun plusieurs villes sur cette liste, ce qui indique peut-être un besoin américain de temps chaud, en particulier au milieu de l’été. La Floride est une destination particulièrement populaire, occupant quatre des 10 premières places.

De nombreuses personnes recherchent des sites comme Redfin sans avoir l’intention d’acheter une maison. La société affirme que son analyse a exclu de telles recherches. Marr a noté que les données de Redfin s’alignent généralement sur les modèles de migration du recensement américain, une indication de sa précision habituelle.

“Nous pensons que nos données sont un indicateur avancé solide des décisions de déménagement réelles”, a-t-il déclaré.

