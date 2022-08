Les acheteurs de maison renoncent à d’autres transactions alors que les craintes de récession persistent

Les taux d’annulation des constructeurs de maisons ont plus que doublé depuis avril, selon les enquêtes de John Burns Real Estate Consulting. En juillet, 17,6 % des contrats constructeurs ont échoué, contre 8 % en avril et 7,5 % en juillet 2021.

La hausse des coûts et la perte de confiance dans l’économie américaine deviennent rapidement un cocktail toxique pour le marché du logement. En conséquence, un nombre croissant d’acheteurs renoncent aux accords qu’ils ont conclus avec des constructeurs de maisons et des vendeurs de maisons existantes.

Le Texas et le sud-ouest au sens large connaissent les plus fortes augmentations des annulations de constructeurs, à 27% et 25%, respectivement. De nombreux Américains ont migré vers le sud-ouest au cours des premiers jours de la pandémie. Les annulations sont également plus élevées que la moyenne nationale dans le nord de la Californie et le nord-ouest, à 23% et 19%, respectivement.

Les raisons des annulations sont doubles : certains acheteurs ne sont plus éligibles pour leurs hypothèques aux taux plus élevés d’aujourd’hui et ne peuvent donc pas fermer sur les maisons une fois terminées. (Les hypothèques pour les nouveaux contrats immobiliers sont souvent calculées avant la construction de la maison.)