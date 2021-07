Les acheteurs de maison font une pause alors que les nouvelles inscriptions augmentent et que les taux hypothécaires baissent

Depuis plus d’un an maintenant, le marché immobilier est une tempête parfaite pour les vendeurs, mais les vents pourraient enfin tourner.

La forte demande et l’offre au plus bas commencent à s’atténuer, et les taux hypothécaires sont en train de reculer de leurs récents sommets. Alors que les prix des maisons continuent de grimper, cette nouvelle dynamique du marché atténuera probablement également une partie de la chaleur de ces gains.

Les nouvelles inscriptions de logements ont bondi de 4% au cours de la période de quatre semaines se terminant le 4 juillet par rapport à la même période il y a un an, selon Redfin. Ils ont augmenté de 3% par rapport à la même période en 2019. C’était la première fois que la nouvelle offre dépassait les niveaux d’avant la pandémie.

Le nombre d’inscriptions actives est toujours en baisse de 32 % par rapport à il y a un an, mais il s’agit en fait de la plus faible baisse annuelle depuis début février. Les inscriptions actives sont désormais en hausse de 8 % par rapport à leur creux de 2021 début mars.

« De nombreux acheteurs se sont retirés du marché du logement et attendent que des logements plus nombreux et de meilleure qualité soient répertoriés », a déclaré Daryl Fairweather, économiste en chef de Redfin. « Les acheteurs n’ont pas le même sentiment d’urgence qu’au début de l’année. Ils ne se précipitent pas pour acheter avant que les prix n’augmentent, car les prix demandés ont déjà augmenté et se sont stabilisés. »

Une enquête mensuelle sur le sentiment du logement réalisée en juin par Fannie Mae a révélé que 64% des personnes interrogées ont déclaré que c’était un mauvais moment pour acheter une maison, contre 56% en mai. Concernant la vente, 77% des personnes interrogées ont déclaré que c’était le bon moment pour vendre, contre 67% en mai.

Les vendeurs potentiels avaient mis des propriétés hors du marché, ne voulant pas que les gens viennent chez eux pendant que la pandémie faisait rage. Ils craignaient également de ne pas pouvoir trouver autre chose à acheter.

Les vaccins, ainsi que l’augmentation des stocks, leur donnent plus de confiance, sans parler du fait qu’ils peuvent désormais vendre au meilleur prix. Un record de 55 % des maisons vendues au-dessus du prix d’inscription en juin, contre 27 % l’année précédente.

Les prix des maisons ont augmenté de 15,4% en mai par rapport à mai 2020, selon CoreLogic. Cependant, les économistes de CoreLogic prévoient que les prix augmenteront de 3,4% d’ici mai 2022, car les problèmes d’accessibilité frappent certains acheteurs et provoquent un ralentissement de la croissance des prix.

« Les premiers acheteurs se heurtent à un mur dans de nombreux endroits du pays, car le rythme de la hausse des prix des maisons dépasse les avantages de la baisse des coûts d’emprunt. Les jeunes et les premiers acheteurs, y compris les jeunes de la génération Y, sont confrontés au défi économies pour un acompte, des frais de clôture et des réserves de trésorerie », a déclaré Frank Martell, président et chef de la direction de CoreLogic.

Les taux hypothécaires, bien qu’historiquement bas, ont connu des montagnes russes ces derniers temps, commençant l’année à un niveau record, puis remontant à la fin du mois de mars. La semaine dernière, ils sont retombés et, bien qu’ils devraient augmenter lentement à long terme, il ne semble pas y avoir de crainte imminente d’un autre pic.

« Ils [buyers] ne se précipitent pas pour acheter avant que les taux hypothécaires n’augmentent, car les taux sont redescendus sous les 3 % et devraient rester bas. Avec de plus en plus de nouvelles annonces sur le marché, les acheteurs qui ont jeté l’éponge voudront peut-être regarder à nouveau parce que le marché penche davantage en leur faveur », a ajouté Fairweather.

Les consommateurs se sentent également mieux dans l’économie et leur propre richesse personnelle. Cela pourrait inspirer les acheteurs qui ont les moyens de s’offrir une nouvelle maison mais qui ont jusqu’à présent choisi de rester locataires.

« Malgré le pessimisme des conditions d’achat d’une maison, nous nous attendons à ce que la demande de logements persiste à un niveau élevé pendant le reste de l’année », a déclaré Doug Duncan, économiste en chef de Fannie Mae.

« Les taux hypothécaires ne restent pas trop loin de leurs plus bas historiques, et les consommateurs expriment une confiance encore plus grande quant au revenu de leur ménage et à leur situation professionnelle par rapport à la même période l’année dernière, lorsque la pandémie avait fermé de larges pans de l’économie », a déclaré Duncan.