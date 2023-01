Les acheteurs de maison espèrent que «la patience paie» alors que les prix baissent et que les prévisions de récession se profilent

Andrew Hamilton et sa femme ont fait leurs adieux à leur maison du quartier Junction de Toronto il y a environ un an et demi, lorsque les prix des logements montaient en flèche, mais trouver une nouvelle demeure s’est avéré délicat.

En l’absence de maisons disponibles répondant à leurs besoins ou à leur fourchette de prix, le couple a choisi d’utiliser temporairement la valeur nette qu’il a obtenue en vendant sa maison sur un immeuble locatif à Etobicoke.

Mais ils ont toujours un œil sur le marché et espèrent que le refroidissement actuel s’intensifiera suffisamment pour qu’ils puissent s’emparer d’une autre maison.

“Je pense que la patience sera payante”, a déclaré Hamilton.

Ses sentiments sont communs dans tout le secteur, en particulier chez les acheteurs potentiels, qui ont déploré le rythme effréné du marché immobilier canadien au cours des dernières années.

Mais beaucoup pensent que 2023 pourrait être l’année où leur chance changera. Les prix ont baissé régulièrement depuis le printemps dernier, les guerres d’enchères sont moins fréquentes et les économistes prévoient la fin de la succession rapide de hausses de taux d’intérêt de la Banque du Canada qui ont ajouté des centaines, voire des milliers de dollars aux versements hypothécaires mensuels.

“Cela prend juste du temps”, a déclaré Despina Zanganas, un agent immobilier de Toronto avec PSR Brokerage.

Elle s’attend à ce que les acheteurs qui ont retardé leurs achats se sentent plus à l’aise cette année à mesure que l’évolution du marché du logement s’installe.

« Ils s’y habituent », dit-elle.

« Les gens disent qu’ils n’ont pas à se lancer dans des guerres d’enchères et à faire des offres inconditionnelles. Maintenant, ils ont la liberté de faire des offres conditionnelles, ce qui donne un peu plus confiance à beaucoup de gens. »

Mais il y a au moins un changement majeur qui pourrait se profiler à l’horizon. Les économistes prédisent que 2023 sera l’année où le Canada entrera dans une autre récession, bien que l’on ne sache pas à quel point le ralentissement sera grave.

Douglas Porter voit de 25 à 30 % de chances que l’économie canadienne réussisse un atterrissage en douceur lorsque l’inflation et les hausses de taux d’intérêt se terminent doucement, ce qui permet d’éviter une récession. Il y a 50 % de chances d’un léger ralentissement et 20 à 25 % de chances de « quelque chose de plus grave ».

“Tout cela a des implications pour le marché du logement”, a déclaré l’économiste en chef de BMO Capital Markets.

“De toute évidence, moins le coup porté à l’économie est intense, meilleures sont les nouvelles pour le marché du logement.”

Même dans les conditions actuelles, il considère le marché du logement comme l’une des parties les plus faibles de l’économie – un phénomène sans précédent depuis des années, voire des décennies.

Ses prévisions prévoient qu’à la fin du cycle économique actuel, les prix des maisons auront chuté de 20 à 25 % par rapport à leur sommet, notant qu’ils ont déjà chuté de 10 %.

L’Association canadienne de l’immeuble a déclaré le mois dernier que le prix national moyen réel des maisons était de 632 802 $ en novembre, une baisse de 12 % par rapport au même mois l’an dernier.

Alors que les prix baissent, Porter a déclaré que le marché était en “animation suspendue”, les vendeurs hésitant à inscrire leurs propriétés parce qu’ils n’iraient pas chercher ce que les voisins ont fait l’année dernière et les acheteurs assis à l’écart en attendant de meilleurs taux hypothécaires et plus d’inventaire.

“Certes, vous ne voulez pas vous lancer et acheter quand il semble que les prix peuvent baisser beaucoup plus”, a déclaré Porter.

Les baisses observées jusqu’à présent ont été compensées par une série de hausses rapides du taux directeur de la Banque du Canada, qui se situe à 4,25 %, le plus élevé depuis janvier 2008.

Allison Van Rooijen, vice-présidente du crédit à la consommation chez Meridian Credit Union, a estimé que la dernière hausse – d’un demi-point de pourcentage en décembre – ferait grimper les paiements sur un prêt hypothécaire à taux variable de 450 000 $ sur un amortissement de 25 ans jusqu’à 130 $ environ chaque mois. . Depuis le début de 2022, la hausse des taux s’élève à environ 1 000 $ de plus par mois pour le même prêt hypothécaire.

“Pour moi, l’histoire des taux d’intérêt est la plus importante de cette année qui aura de loin le plus grand effet”, a déclaré Porter.

« La réalité est que la correction des prix que nous avons constatée jusqu’à présent n’a même pas compensé la hausse des taux d’intérêt. Je continuerais d’affirmer que le marché digère toujours la hausse des taux d’intérêt et que nous ne l’avons pas encore pleinement reflétée dans les prix. »

Le Toronto Regional Real Estate Board a déclaré jeudi que le prix moyen était de 1 051 216 $ en décembre, une baisse de 9,2 % par rapport à il y a un an.

Un jour plus tôt, le Real Estate Board of Greater Vancouver a annoncé que le prix de référence composite se situe désormais à 1 114 300 $, une baisse de 3 % par rapport à décembre 2021, et mardi, le Calgary Real Estate Board a révélé que le prix moyen avait augmenté de 4 % pour atteindre 495 231 $. .

Porter s’attend à ce que les Prairies soient le marché le plus résilient, car il n’a pas connu autant de surévaluation que d’autres régions au cours des premières années de la pandémie de COVID-19.

Il voit les provinces de l’Atlantique et certaines parties de la Colombie-Britannique au milieu du peloton parce qu’elles n’ont pas connu tout à fait le boom que l’Ontario a connu, mais qu’elles sont maintenant aux prises avec une augmentation de l’immigration.

Il surveillera de plus près les villes de taille moyenne du sud-ouest de l’Ontario, comme Hamilton, Kitchener, London et Windsor, car elles ont «absolument décollé» pendant la pandémie, mais ont depuis glissé dans une correction «profonde».

Porter cherchera à voir s’ils montrent des signes de stabilisation, ce qui pourrait être un présage pour l’ensemble du marché.

Mais il prévient que la nature sans précédent de la pandémie rend le marché du logement actuel difficile à prévoir pour quiconque.

“Le marché du logement pourrait tenir un peu mieux que ce que nous anticipons simplement parce que c’est un cycle si inhabituel”, a-t-il déclaré.

“Mais je ne pense pas qu’aucun d’entre nous puisse avoir une grande confiance dans nos prévisions ces jours-ci, car il y a tellement d’aspects uniques à cette économie auxquels nous sommes confrontés.”

Tara Deschamps, La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

ventes à domicile économiques