Les acheteurs de maison cherchent à fuir les grandes villes – voici où ils vont

Avec la hausse des coûts hypothécaires, de plus en plus d’acheteurs de grandes zones urbaines comme New York et San Francisco cherchent à déménager dans des villes relativement abordables comme Phoenix, Miami ou Las Vegas, selon une nouvelle analyse.

De tous les acheteurs de maison qui recherchent une propriété sur le courtage immobilier en ligne Redfin.com, 24,2 % recherchent une maison dans une zone métropolitaine différente de celle où ils vivent. Ce nombre a également augmenté, passant d’environ 18 % en 2019, selon les données de recherche de l’entreprise.

Avec plus de personnes travaillant à distance et des taux hypothécaires fixes sur 30 ans ayant presque doublé l’année dernière pour atteindre plus de 7 %, l’échange de villes est un moyen pour les propriétaires potentiels de contribuer à réduire le coût de la vie, selon l’étude.

Sur 100 zones métropolitaines examinées au cours du troisième trimestre, les 10 villes suivantes ont enregistré le flux net le plus élevé de recherches immobilières sur le site Web de Redfin. L’afflux net est mesuré comme le nombre de personnes souhaitant emménager dans un métro moins le nombre de personnes souhaitant en sortir.

Sacramento, Californie: 8 700 Miami : 8 000 Las Vegas : 7 000 San Diego: 6 800 Tampa, Floride : 6 700 Phénix: 5 200 Cape Coral, Floride : 5 200 North Port-Sarasota, Floride : 5 200 Dallas : 4 100 Portland, Maine : 3 300

Les destinations les plus chaudes dominent le classement, en particulier la Floride, qui compte trois régions métropolitaines dans le top 10.

Fait révélateur, le plus grand nombre de recherches de propriétés dans ces villes proviennent de personnes vivant dans des zones urbaines où le coût de la vie est relativement élevé, comme New York, Chicago et Los Angeles, selon l’étude.

La tendance à quitter les grandes villes correspond au classement de Redfin des villes avec la plus forte proportion de recherches effectuées par des utilisateurs locaux cherchant à déménager :

Détroit : 32% Denver : 31% Minnéapolis : 29% La ville de New York: 27% San Fransisco : 24% Los Angeles: 20% Boston: 19% Washington DC: 18% Seattle : 17% Chicago: 16%

Selon l’étude, les acheteurs de maisons des grandes villes du nord ou côtières sont les plus susceptibles de déménager, généralement dans des villes plus petites situées à proximité. Beaucoup de gens cherchent à quitter Los Angeles pour des endroits dans le sud-ouest, comme Las Vegas ou Phoenix.

Aux fins de l’étude, une personne parcourant Redfin à la recherche de propriétés dans une autre ville est considérée comme un migrant. Les migrants reçoivent un score pondéré basé sur la part des propriétés recherchées dans une ville où ils ne vivent pas. Les classements des entrées nettes ont été compilés sur la base du nombre total de migrants. Toutes les données ont été compilées entre juillet et septembre.

