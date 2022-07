Les acheteurs de maison annulent les transactions au rythme le plus élevé depuis le début de Covid

Les Américains annulent des accords pour acheter des maisons au rythme le plus élevé depuis le début de la pandémie de Covid.

Selon un nouveau rapport de Redfin, la part des accords de vente de maisons existantes annulés en juin était d’un peu moins de 15% de toutes les maisons sous contrat. Il s’agit de la part la plus élevée depuis le début de 2020, lorsque l’achat d’une maison s’est arrêté immédiatement, bien que brièvement. Les annulations étaient d’environ 11 % il y a un an.

Les taux hypothécaires plus élevés et l’inflation galopante poussent de nombreux acheteurs potentiels à reconsidérer leurs achats.

Le taux moyen du prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans a commencé cette année autour de 3 %, puis a commencé à augmenter régulièrement. Il a brièvement dépassé les 6% à la mi-juin avant de s’installer dans une fourchette étroite autour de 5,75% maintenant, selon Nouvelles hypothécaires quotidiennes.

La hausse des taux hypothécaires a également fait en sorte que certains emprunteurs ne sont plus admissibles aux prêts qu’ils souhaitent. Les prêteurs utilisent généralement un ratio dette/revenu initial d’environ 28 % comme plafond pour les prêts immobiliers. Les coûts de possession d’une maison à prix médian au deuxième trimestre ont nécessité 31,5% du salaire moyen aux États-Unis, selon un rapport d’Attom, un fournisseur de données immobilières. C’est le pourcentage le plus élevé depuis 2007 et en hausse par rapport aux 24 % de l’année précédente, marquant le plus grand bond en plus de deux décennies.

Les acheteurs voient également le marché autrefois en effervescence se redresser rapidement et de façon spectaculaire. Ils ne voient peut-être plus l’urgence de soumissionner pour une maison qui, selon eux, pourrait se déprécier au cours de l’année à venir.

“Le ralentissement de la concurrence sur le marché du logement donne aux acheteurs une marge de négociation, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles un plus grand nombre d’entre eux se retirent des accords”, a déclaré Taylor Marr, économiste en chef adjoint de Redfin. “Les acheteurs conservent de plus en plus plutôt que de renoncer aux éventualités d’inspection et d’évaluation. Cela leur donne la possibilité d’annuler la transaction si des problèmes surviennent pendant le processus d’achat d’une maison.”

Les constructeurs de maisons connaissent également des taux d’annulation plus élevés. Même avant la plus forte hausse des taux en juin, les annulations en mai ont bondi à 9,3 % dans une enquête auprès des constructeurs réalisée par John Burns Real Estate Consulting. Cela se compare à 6,6% en mai 2021.

“Les remords et les annulations de l’acheteur peu de temps après le contrat augmentent. Les constructeurs déclarent que les acheteurs sont nerveux à propos d’une récession potentielle, ont du mal à se sentir à l’aise avec des paiements plus élevés ou s’attendent à ce que les prix des maisons baissent”, a déclaré Jody Kahn, vice-président senior de JBREC. Kahn a également noté que dans son enquête de la mi-juin, elle continuait de voir les annulations augmenter.

Lennar, l’un des plus grands constructeurs de maisons du pays, a déclaré dans son dernier rapport trimestriel sur les résultats que son taux d’annulation avait augmenté séquentiellement à 11,8 %, mais qu’il était inférieur à sa moyenne historique à long terme. Il a également indiqué avoir augmenté ses incitations pour compenser la baisse de la demande, en raison de la hausse des taux d’intérêt.

“Il semble que ces tendances vont se durcir à mesure que la Fed continuera de se resserrer jusqu’à ce que l’inflation diminue. Bien que nous puissions choisir de lutter contre la tendance, la réalité est que le marché a changé et nous le devançons en faisant tous les ajustements nécessaires, “, a déclaré le président de Lennar, Stuart Miller, dans le communiqué.