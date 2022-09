Les acheteurs de maison américains trouvent des bonnes affaires au Royaume-Uni, actualisées par une livre plus faible

Les acheteurs de maisons américains recherchent de bonnes affaires au Royaume-Uni, car une livre plus faible contribue à des baisses de prix à deux chiffres.

La chute de la devise britannique au cours de l’année écoulée, en baisse de 17,5 % par rapport au dollar américain jusqu’à présent en 2022, a rendu l’immobilier britannique moins cher pour les acheteurs payant en dollars américains. Les prix à Londres ont baissé de près de 20 % au cours de l’année écoulée en raison de la baisse des prix et de l’impact des devises, selon la société de courtage et de conseil immobilier Knight Frank.

Les courtiers et les experts immobiliers affirment que les baisses ont créé une opportunité d’investissement rare pour les Américains d’acheter sur le marché immobilier britannique – qu’il s’agisse d’un pied-à-terre de 400 000 $ à Londres ou d’un domaine historique de 30 millions de dollars à la campagne.

“Nous avons constaté une augmentation constante de la part des Américains”, a déclaré Paddy Dring, responsable mondial des ventes principales chez Knight Frank. “Il y a ceux qui transmettent leurs plans et utiliseront cette opportunité pour leurs plans d’investissement à plus long terme pour se diversifier à l’étranger.”

Knight Frank a déclaré que les baisses de prix et les baisses de devises combinées ont créé une remise effective de 19% dans le quartier recherché de Chelsea à Londres et de 17% à Knightsbridge.

Par rapport à 2014, lorsque la livre sterling équivalait à 1,71 $ et que les prix de l’immobilier à Londres étaient supérieurs de 13 %, les remises sont encore plus importantes, à plus de 50 % à Chelsea, Knightsbridge et Notting Hill, selon Tom Bill, directeur de la recherche résidentielle à Knight Frank. Les quartiers de Kensington et Mayfair ont connu des remises de plus de 45 %.

Une propriété cotée à 5 millions de livres à Knightsbridge, par exemple, aurait coûté 8,6 millions de dollars en 2014, mais 4 millions de dollars aujourd’hui.

Les économies sont encore plus importantes sur les domaines les plus grands et les plus chers. Steve Schwarzman, le PDG milliardaire et président de Blackstone, vient d’acheter un domaine historique de 2 500 acres dans le comté de Wiltshire, à environ 90 miles à l’ouest de Londres, pour 80 millions de livres. La baisse de la livre sterling signifie qu’il a peut-être économisé jusqu’à 20 millions de dollars ou plus sur l’achat par rapport à l’année dernière.

Dring a déclaré que les acheteurs américains couvraient tout le spectre – des couples plus âgés à la recherche d’appartements plus petits, aux familles recherchant des studios pour un fils ou une fille scolarisé au Royaume-Uni, en passant par les ultra-riches à la recherche de propriétés rares qui constituent de bons investissements à long terme.

“Nous ne voyons pas beaucoup de pure spéculation”, a-t-il déclaré. “Les acheteurs sont généralement motivés par une entreprise, une éducation ou un style de vie.”

Dring a déclaré que malgré la baisse des devises, l’offre de maisons dans tout le pays reste rare, en particulier pour les propriétés historiques.

Pour ceux qui ont de l’argent, cependant, les économies peuvent être substantielles. Brokerage Savills vient de répertorier l’une des propriétés les plus historiques du Royaume-Uni – un domaine de 1 922 acres dans la campagne anglaise appelé Adlington Hall. La propriété s’étend sur six fermes, plus de 20 bâtiments résidentiels, un espace événementiel et une salle des fêtes. Il appartenait autrefois à la Couronne britannique et appartient à la même famille depuis plus de 700 ans.

Le prix demandé : 30 millions de livres, soit environ 33 millions de dollars avec les taux de change actuels. Cela représente une économie de plus de 6 millions de dollars pour les acheteurs américains, qui paient en dollars, par rapport à il y a un an.