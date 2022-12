Les acheteurs de Made.com perdront 12 millions de livres sterling en dépôts, préviennent les administrateurs

Plus de 30 000 acheteurs de Made.com doivent collectivement près de 12 millions de livres sterling qu’ils ne récupéreront pas, selon le dernier rapport des administrateurs au vendeur de meubles effondré. Les acheteurs ont payé 13,7 millions de livres sterling en dépôts sur de gros articles tels que des canapés, selon des documents déposés auprès de la Companies House à la fin de la semaine dernière. Cependant, moins de 1,9 million de livres sterling ont été récupérés par les clients grâce aux rétrofacturations de carte, c’est-à-dire lorsque les fournisseurs de cartes de crédit remboursent les emprunteurs lorsque les achats tournent mal. Le document indique clairement qu’il n’y aura pas assez de fonds pour rembourser les 11,9 millions de livres sterling dus aux clients, qui figurent sur une liste de créanciers non garantis qui sont parmi les derniers à être payés lorsque l’argent sera récupéré de la vente des actifs restants de la société. La liste des créanciers chirographaires comprend également des fournisseurs et certains employés. Ces actifs comprennent des actions d’une valeur de près de 19 millions de livres sterling, qui devraient rapporter moins de 2 millions de livres sterling aux enchères. Parmi les plus gros créanciers non garantis de Made.com figurent Facebook (dû à 1,4 M £), Google (dû à environ 1,7 M £) et l’exploitant de l’entrepôt anversois du groupe (1,8 M £). Cependant, le principal prêteur de Made.com, Silicon Valley Bank, est susceptible de récupérer la quasi-totalité des 3,8 millions de livres sterling qui lui sont dus, après que le détaillant Next a acheté la marque et la base de données Made.com pour 3,4 millions de livres sterling. La plupart de ses employés et HMRC, qui doit 3,57 millions de livres sterling, seront également payés en totalité. Les administrateurs de PricewaterhouseCoopers (PwC) ont été nommés à Made.com le 9 novembre, achevant un renversement de fortune pour le détaillant basé à Londres, qui était évalué à près de 800 millions de livres sterling lors de son introduction en bourse en juin 2021 et annoncé comme l’avenir de la vente au détail de meubles. Son effondrement a été le dernier exemple de l’éclatement de la bulle de la vente au détail en ligne, après que les investisseurs qui avaient parié que le passage à l’achat en ligne pendant la pandémie serait permanent ont vu leurs espoirs déçus. Plus de 300 personnes ont été licenciées lorsque l’entreprise est entrée dans l’administration et la quasi-totalité des 500 employés à l’époque devraient perdre leur emploi. Les experts du commerce de détail s’attendent à ce que davantage de détaillants s’effondrent en raison de la crise du coût de la vie, alors que les consommateurs freinent leurs dépenses en raison de l’augmentation des factures. Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin

Cela pourrait cependant offrir des opportunités aux grandes entreprises prêtes à s’emparer de concurrents en difficulté, selon Erin Brookes, directrice générale et responsable du commerce de détail pour l’Europe chez Alvarez & Marsal, qui a déclaré que Next avait conclu des accords pour acheter Joules et la marque Made.com. hors de l’administration indiquent une consolidation plus poussée dans le secteur.

“Il y a des détaillants et des marques qui sont sortis de la pandémie avec des bilans beaucoup plus faibles et qui ont maintenant été touchés par une baisse du sentiment des consommateurs, parallèlement à toute perturbation de l’approvisionnement et à l’inflation des coûts”, a-t-elle déclaré. “Ceux-ci ont encore quelque chose à offrir, donc certains des groupes les plus importants et les plus robustes verront certainement des opportunités autour.”