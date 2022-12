Les acheteurs de Londres découvrent l’avenir du jeu avec Samsung Odyssey Ark et Gaming Hub – Samsung Global Newsroom

Les visiteurs de Selfridges peuvent découvrir le brillant écran de jeu incurvé de 55 pouces avec des performances avancées

Samsung Electronics a collaboré avec le grand magasin emblématique Selfridges pour offrir aux acheteurs de Londres une opportunité exclusive et passionnante de découvrir le nouvel Odyssey Ark et Gaming Hub de Samsung.1 plate-forme cette saison festive.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 janvier de l’année prochaine, les visiteurs pourront vivre une expérience totalement immersive en utilisant l’Odyssey Ark, le premier écran de jeu incurvé 1000R de 55 pouces au monde, chez Selfridges. L’écran présentera un simulateur de jeu de course utilisant trois Odyssey Arks connectés. Les trois écrans de jeu incurvés s’enroulent autour du champ de vision de l’utilisateur, plaçant l’utilisateur au centre de l’action alors qu’il est complètement immergé dans le gameplay passionnant.

L’Odyssey Ark offre une expérience de jeu cinématographique grâce à son écran incurvé unique, son taux de rafraîchissement haute performance de 165 Hz, son temps de réponse de 1 ms (GtG) et sa résolution 4K nette (3 840 x 2 160). Les utilisateurs peuvent personnaliser davantage leur expérience de jeu à l’aide de Flex Move Screen, qui permet aux utilisateurs d’ajuster la taille de l’écran entre 55 et 27 pouces, de changer la position de l’écran et même de changer le rapport d’écran entre 16:9, 21:9 et 32:9. — le tout avec une simple touche d’Ark Dial. Cette liberté n’est pas seulement horizontale mais aussi verticale (mode Cockpit), donnant aux utilisateurs encore plus de contrôle sur l’expérience visuelle.

L’Odyssey Ark est également équipée de la technologie Quantum Matrix de Samsung qui utilise des mini-LED quantiques pour permettre un contrôle ultra-fin et précis des LED densément emballées, ainsi qu’un traitement 14 bits, qui fournit des graphismes époustouflants et ultra-réalistes.

Les visiteurs auront également l’occasion de découvrir une station de démonstration de vente au détail pour les jeux en nuage et le Samsung Gaming Hub. Le présentoir comprendra trois supports de jeu, l’incroyable Odyssey Ark et deux des derniers téléviseurs ultra haute définition de Samsung. — les Neo QLED 8K et Neo QLED 4K. Le Samsung Gaming Hub donne aux utilisateurs la possibilité de découvrir les titres Xbox Game Pass populaires en plus de sélectionner de nouveaux jeux dès leur sortie. Avec une vaste bibliothèque de jeux des plus grands noms de l’industrie, y compris Xbox, NVIDIA GeForce NOW et Utomik, les utilisateurs peuvent plonger dans un monde de possibilités illimitées avec le Samsung Gaming Hub.

“Nous sommes ravis de proposer cet hiver à la fois notre présentoir de vente au détail Gaming Hub et l’Odyssey Ark révolutionnaire aux consommateurs dans l’une des destinations de shopping les plus populaires du Royaume-Uni, en plus d’autres promotions autour de Londres”, a déclaré Tom Morey, directeur de Direct- to-Consumer chez Samsung Electronics UK&I. “Grâce à ces activités, les fans de Londres auront désormais la chance de découvrir l’écran de jeu par eux-mêmes et de vivre une expérience riche en adrénaline comme jamais auparavant.

Outre sa collaboration avec Selfridges, Samsung a également récemment annoncé le lancement de la première suite de jeu au Royaume-Uni en collaboration avec l’hôtel de luxe W London, offrant aux clients une expérience nocturne inoubliable avec une configuration de jeu futuriste. En réservant la suite W London WOW d’ici avril 2023, les visiteurs peuvent s’immerger pleinement dans une expérience de jeu et d’hébergement sans précédent. De plus, pour célébrer la sortie de l’Odyssey Ark au Royaume-Uni, Samsung a proposé aux acheteurs de Harrods à Londres la chance d’essayer l’écran de jeu unique en septembre dernier.

1 Samsung Gaming Hub est disponible dans les pays/régions suivants : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Italie, Corée et Brésil. La disponibilité des services pour les partenaires peut varier selon la région.