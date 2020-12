Les acheteurs avertis ont été envoyés dans une frénésie lorsque le détaillant à prix réduit, B&M, a partagé une publication des bougies festives sur leur page Instagram. Le message a reçu plus de 5 000 commentaires en moins de 24 heures.

Les bougies argentées scintillantes feront un ajout fabuleux à votre table de Noël cette année ou le cadeau parfait, sûr de mettre un sourire sur le visage de quelqu’un. Le meilleur de tous? Les prix commencent à partir de seulement 2 £ – quelle bonne affaire.

Les bougies sont disponibles dans certains magasins B&M du pays. Rendez-vous dès maintenant dans votre magasin B&M le plus proche pour mettre la main dessus avant qu’il ne soit trop tard. Vous pouvez utiliser le localisateur de magasin, que nous avons affiché ici, pour trouver le plus proche. Vous y trouverez également des informations sur les heures d’ouverture et de fermeture.





(Image: Getty Images)



Le message disait: «Noël est trop pétillant … Personne n’a jamais dit. Bougie scintillante seulement 2 £ (SC: 361599), bougie parfumée avec couronne scintillante seulement 4 £ (SC: 360921). Mains en l’air si vous vous sentez plus de Noël?

Un utilisateur a répondu au message: « J’en ai besoin dans ma vie » et un autre adepte a commenté « wow beautiful », tandis que d’autres taguaient leurs amis pour passer le mot.

Un autre abonné a tagué son amie et a dit: « Ce sont jolis »

Avec un autre faisant de même et mentionnant: « Je me sens comme si c’était un peu de vous »

Ce à quoi elle a répondu: « wow love »

Quelques autres adeptes ont souligné comment ils feraient le complément parfait à la maison – en particulier la cuisine et le salon.

La bougie scintillante simple est au prix de seulement 2 £. Ajoutez un peu d’éclat à votre environnement avec cette bougie à paillettes argentées.

Il y a aussi une bougie parfumée avec une couronne de paillettes pour le prix avantageux de 4 £. Ajoutez une touche de Noël magique avec cette magnifique bougie parfumée ornée d’une couronne décorative de paillettes argentées et blanches. Placez-le sur votre table à manger ou votre cheminée pour un éclat saisonnier instantané.

Si vous avez besoin d’une autre raison de vous rendre au B&M le plus proche, le magasin discount vend des pulls de Noël pour chiens et ils ont l’air adorables. À seulement 5 £ chacun, les nouveaux pulls festifs de B&M rendront votre chien encore plus mignon ce Noël.

À la recherche d’un magnifique cadeau à petit budget pour quelqu’un? Well B&M a lancé une gamme abordable de paniers de Noël et ils sont tous inférieurs à 20 £. Si vous avez besoin d’une joie festive supplémentaire en décembre, les paniers de Noël B & M sont idéaux.

Quant à ceux qui ont la dent sucrée ou qui recherchent un dessert à faire ressortir le jour de Noël ou le lendemain de Noël comme alternative au pudding, B&M vend maintenant des biscuits à la viennette à la crème glacée au caramel et cela semble délicieux. Au prix de seulement 1 £, le dessert nostalgique Viennetta a eu une mise à niveau festive – prêt pour Noël.

Alors qu’est-ce que tu attends? Nous vous verrons dans la file d’attente…