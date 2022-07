Les acheteurs d’Amazon fatigués par l’inflation achètent des produits essentiels pendant le Prime Day

Les pots instantanés et les Roombas sont généralement des articles très vendus lors de l’événement Prime Day d’Amazon. Mais cette année, les consommateurs se sont davantage intéressés aux dosettes pour lave-vaisselle, aux couches et aux collations.

En regardant certains des articles les plus populaires lors de l’événement de remise de deux jours d’Amazon, qui s’est terminé tard mercredi, offre une fenêtre sur la façon dont l’inflation record modifie les habitudes de consommation des consommateurs.

L’indice des prix à la consommation, une mesure à grande échelle des prix des biens et services, a augmenté de 9,1 % en juin, un sommet en 41 ans. Face à la flambée des prix, les consommateurs ont resserré les cordons de leur bourse et réduit leurs dépenses discrétionnaires.

Les analystes avaient averti que l’inflation pourrait freiner la volonté des consommateurs de débourser un nouveau téléviseur ou un haut-parleur intelligent Echo pendant le Prime Day.

JP Morgan a écrit lundi dans une note aux clients qu’ils prévoyaient “une croissance plus lente des revenus supplémentaires du Prime Day compte tenu du contexte macroéconomique difficile”. Les analystes de la société prévoient un chiffre d’affaires total de Prime Day de 5,6 milliards de dollars, en hausse de seulement 5% par rapport à l’année précédente, contre une croissance de 50% d’une année sur l’autre en 2020 et une croissance de 9% d’une année sur l’autre en 2021.

Jusqu’à présent, les résultats du Prime Day ont été meilleurs que prévu. La société a déclaré jeudi avoir vendu 300 millions d’articles pendant le Prime Day, contre 250 millions l’année précédente, ce qui en fait le “plus gros de tous les temps” de l’histoire d’Amazon.

Le total des ventes au détail en ligne aux États-Unis lors de l’événement Prime Day d’Amazon a dépassé 11,9 milliards de dollars. C’est 8,5 % de plus que l’ensemble des transactions de commerce électronique générées lors de l’événement de l’année dernière, selon les données d’Adobe Analytics. D’autres détaillants comme Best Buy et Target ont cherché à capitaliser sur la frénésie du Prime Day en lançant leurs propres événements concurrents.

Bien que l’inflation n’ait pas semblé nuire aux ventes, elle a peut-être influencé les produits achetés par les consommateurs. Les acheteurs ont choisi des articles utilitaires plutôt que des indulgences, recherchant des produits ménagers comme les sacs poubelles Amazon Basics et les dosettes de lave-vaisselle Cascade, a déclaré Melissa Burdick, présidente de Pacvue, qui aide les entreprises à faire de la publicité sur Amazon et d’autres plateformes de commerce électronique.

“Les ventes sont toujours très fortes, mais le changement de composition dans la catégorie est lié à l’inflation, en particulier autour de la nourriture”, a déclaré Burdick. “S’ils avaient pu trouver comment donner de l’essence, cela aurait été le meilleur Prime Day de tous les temps.”

La hausse des prix à l’épicerie reste une préoccupation majeure pour de nombreuses personnes à l’échelle nationale. Environ 90% des Américains sont préoccupés par les prix des denrées alimentaires, selon un récent sondage Harris en partenariat avec Alpha Foods.

Les packs de collations Frito-Lay figuraient parmi les meilleures ventes pendant Prime Day, selon Numerator, qui a suivi les dépenses Prime Day. Mais les acheteurs de Prime Day ne se sont pas limités à l’essentiel. Les appareils de marque Amazon sont restés en tête de liste des articles phares pendant l’événement, a constaté Numerator. Amazon a tendance à réduire considérablement ses haut-parleurs intelligents Echo et ses clés Fire TV le Prime Day.

Les consommateurs ont également évité les articles coûteux pour de plus petits achats. Environ 58% des articles Prime Day se sont vendus à moins de 20 $, tandis que seulement 5% se sont vendus à plus de 100 $, selon Numerator. Environ 34 % des acheteurs interrogés ont déclaré avoir attendu Prime Day pour acheter quelque chose à un prix réduit, et 28 % ont fait une bonne affaire parce qu’ils ne la considéraient pas comme une nécessité, a constaté Numerator.

Le Prime Day et les autres événements à prix réduits qui l’ont accompagné constituent un bon “test décisif” pour la confiance des consommateurs au milieu des craintes d’une récession imminente, a déclaré Daniel Newman, analyste principal chez Futurum Research.

“Il me semble que la plupart des gens ont toujours le sentiment que leurs bilans à la maison sont bons, qu’ils sont toujours prêts à sortir sur un coup de tête et à acheter des trucs un jour comme Prime Day”, a déclaré Newman.

De nombreux consommateurs ont probablement estimé qu’il était plus logique d’acheter “15 paquets de Kind Bars et trois nouveaux Echos” lorsqu’ils sont proposés à prix réduit, au lieu d’attendre, a-t-il ajouté.

« Est-ce que je vais dépenser les 300 $ aujourd’hui ou 500 $ demain ? » dit Newman. “Je pense que beaucoup de gens rationalisent de cette façon. Si nous devons acheter ce truc au cours des prochains mois de toute façon, je ferais aussi bien de le faire maintenant.”

REGARDEZ: C’est faire ou mourir pour Amazon ce Prime Day, déclare l’ancien PDG de Walmart US