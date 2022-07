Les acheteurs confirment, Galaxy Z Flip Tops Z Fold

Samsung a donné un tout petit aperçu des habitudes des acheteurs pliables Galaxy cette semaine, nous permettant de savoir lequel des deux modèles, Z Fold et Z Flip, est le plus populaire parmi les acheteurs. Enfin, ce débat peut être clos.

À la surprise de peut-être quelques personnes, Samsung rapporte que 70% des acheteurs de Galaxy pliables optent pour le Galaxy Z Flip par rapport au Galaxy Z Fold. Je dis que cela peut en surprendre quelques-uns parce que les propriétaires de Z Fold pensent qu’ils ont le meilleur appareil multitâche de cette génération et que tous les autres téléphones sont une perte de temps. Ils ne se trompent pas, mais nous devons réaliser que tout le monde n’a pas besoin d’un appareil de cette taille et que tout le monde n’a pas besoin d’avoir 16 applications exécutées simultanément sur le même écran. Le Z Flip est un appareil très pratique, donc ce chiffre de 70% ne me surprend pas du tout. En plus, c’est beaucoup moins cher.

Samsung rapporte également qu’il a vendu un peu moins de 10 millions de pliables pour l’année 2021, soit une augmentation de plus de 300 % par rapport à 2020.

Samsung présente ses nouveaux pliables, les Z Flip 4 et Z Fold 4, le 10 août. Vous pouvez également réservez votre propre pliable nouvelle génération dès maintenant via le site Web de Samsung. Ce faisant, vous débloquerez du crédit Samsung pour vous aider à acheter des accessoires. C’est une affaire solide, ce qui est commun à Samsung.

// Samsung