Les acheteurs ont commencé à faire la queue à 4 heures du matin aujourd’hui pour les ventes du lendemain de Noël, mais le montant dépensé devrait chuter de 26% par rapport à l’année dernière malgré une folie des dépenses en ligne de 1,8 milliard de livres sterling.

Des Britanniques ont été aperçus faisant la queue devant les magasins Next à Liverpool, Birmingham et North Tyneside alors qu’ils cherchaient des bonnes affaires chez le géant de la vente au détail.

Mais les ventes dans les magasins devraient toujours plonger de 56% à 1,4 milliard de livres sterling, selon le Center for Retail Research (CRR) et VoucherCodes.co.uk.

Cela survient alors que des millions de personnes passent aujourd’hui au niveau 4, ce qui signifie qu’elles ne pourront pas visiter les magasins en personne, car tous les magasins et entreprises non essentiels doivent fermer.

Le Sussex, l’Oxfordshire, le Suffolk, le Norfolk et le Cambridgeshire passeront au niveau 4, créé en réponse à une variante de Covid-19 découverte au Royaume-Uni, à partir de samedi.

Les parties de l’Essex toujours au niveau 2, Waverley dans le Surrey et le Hampshire, y compris Portsmouth et Southampton, mais à l’exception de la New Forest, passeront également au niveau le plus difficile.

La vente traditionnelle du lendemain de Noël à 5 ​​heures du matin attirait toujours un grand nombre de personnes qui étaient gérées plus étroitement dans un système de file d’attente socialement avancé à l’extérieur du magasin Next à Silverlink Retail Park, North Tyneside.

File d’attente des acheteurs à l’extérieur d’un magasin suivant alors qu’ils recherchent des bonnes affaires pendant les ventes du lendemain de Noël dans le centre de Liverpool

Les acheteurs ont fait la queue à partir de 4 heures du matin pour profiter des ventes du géant de la vente au détail Next’s Boxing Day au centre commercial Bullring à Birmingham ce matin

Les six millions supplémentaires entrant dans le niveau 4 portent le nombre total de personnes soumises aux restrictions les plus strictes à 24 millions, soit 43% de la population anglaise. Un autre 24,8 millions sera dans le niveau 3.

Le commerce devrait baisser de 26% à 3,2 milliards de livres sterling, en baisse pour la troisième année consécutive malgré la hausse des ventes en ligne.

Anna Naik, rédactrice en chef du mode de vie de VoucherCodes.co.uk, a déclaré au Times: « Les soldes d’après Noël sont toujours l’une des périodes les plus chargées pour les détaillants.

«Et bien que ce soit toujours le cas, il n’est pas surprenant de voir une baisse des ventes pour la troisième année consécutive, en particulier en raison des nouvelles restrictions en place dans la majeure partie du pays.

Rob Cameron de Barclaycard Payments a ajouté: « Bien que la fréquentation des grandes rues soit en baisse, nous sommes optimistes qu’une augmentation des achats en ligne donnera aux détaillants une augmentation bien nécessaire à l’approche de la nouvelle année. »

Il suit l’Angleterre enregistrant 32725 cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, selon les derniers chiffres, alors que des bulles festives ont été annulées pour des millions.

Les acheteurs sont vus entrer dans un magasin Next pendant les ventes du lendemain de Noël dans le centre de Liverpool ce matin tout en portant des masques et en utilisant une station de désinfection

Les acheteurs font la queue au centre commercial Bullring à Birmingham alors qu’ils font la queue à partir de 4 heures du matin pour profiter des ventes du géant de la vente au détail Next

Des gens ont vu faire la queue devant Next à Silverlink Retail Park, dans le nord du Tyneside, alors que les ventes traditionnelles de 5 heures du matin le lendemain de Noël attiraient encore un grand nombre ce matin

Les acheteurs en photo font la queue à l’extérieur ensuite au centre commercial Bullring à Birmingham. Le commerce devrait chuter de 26% à 3,2 milliards de livres sterling, en baisse pour la troisième année consécutive

Les chiffres à l’échelle nationale n’ont pas été publiés hier, car les décomptes des nations décentralisées ne sont pas comptés sur le tableau de bord du gouvernement à Noël.

Au niveau 4, aucun mélange domestique n’est autorisé, bien qu’une personne puisse rencontrer une autre personne à l’extérieur dans un espace public, tandis que tous les magasins et entreprises non essentiels doivent fermer, y compris les soins personnels et les divertissements à l’intérieur.

Personne ne peut entrer ou sortir des zones de niveau 4 et les résidents ne doivent pas passer la nuit loin de chez eux.

Pendant ce temps, Bristol, Gloucestershire, Somerset, y compris la zone du conseil du North Somerset, Swindon, l’île de Wight, la New Forest et le Northamptonshire ainsi que Cheshire et Warrington passent au niveau 3.

Les acheteurs ont fait la queue à partir de 4 heures du matin alors qu’ils cherchaient des bonnes affaires chez le géant de la vente au détail Next au Bullring Shopping Centre, Birmingham

Les acheteurs font la queue devant un magasin Next dans le centre de Liverpool tôt ce matin alors qu’ils recherchent des bonnes affaires pendant les soldes du lendemain de Noël

Pendant ce temps, Nottingham a vu les ventes du lendemain de Noël très calmes ce matin avec des rues largement vides dans la ville.

Un acheteur photographié à Nottingham ce matin, lors d’une vente très calme le lendemain de Noël. Il suit l’Angleterre enregistrant 32725 cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures

Dans le niveau d’alerte «très élevé», aucun mélange domestique n’est autorisé à l’intérieur ou à l’extérieur, sauf dans les parcs et jardins publics.

Tous les services d’accueil sont fermés, à l’exception des plats à emporter et des livraisons, et les lieux d’hébergement et de divertissement doivent fermer.

Les Cornouailles et le Herefordshire passent au niveau 2 à partir du 26 décembre, où les principales restrictions sont l’interdiction de mélanger les ménages à l’intérieur, mais la « règle de six » s’applique à l’extérieur.

Les lieux d’accueil doivent fermer à moins de servir des repas copieux avec des boissons, tandis que les grands événements sportifs et de divertissement sont autorisés mais avec un public très limité.

Les îles Scilly, qui ne comptent que 2000 habitants, seront la seule région d’Angleterre restant au niveau 1.

Au niveau d’alerte le plus bas, la « règle de six » doit s’appliquer à l’intérieur et à l’extérieur, alors qu’il doit y avoir un service de table dans les lieux d’accueil, avec les dernières commandes à 22h et l’heure de fermeture à 23h.