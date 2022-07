Les acheteurs chinois refusent de payer les hypothèques sur les appartements inachevés

Des acheteurs désespérés de maisons dans des dizaines de villes refusent de payer des hypothèques sur des maisons inachevées, selon des médias d’État et des économistes de banques internationales.

En Chine, les sociétés immobilières sont autorisées à vendre des maisons avant de les terminer, et les clients doivent commencer à rembourser les hypothèques avant d’être en possession de la nouvelle propriété. Ces fonds servent à financer la construction par les promoteurs.

Le boycott des paiements intervient alors qu’un nombre croissant de projets ont été retardés ou bloqués par une crise de trésorerie qui a vu le développeur géant Evergrande faire défaut sur sa dette l’année dernière et plusieurs autres sociétés ont cherché à se protéger des créanciers. Les prix des maisons chutent également, ce qui signifie que les acheteurs peuvent être enfermés dans une propriété qui vaut désormais moins que ce qu’ils ont accepté de payer.

Les analystes craignent qu’une grève des paiements parmi les acheteurs de maison n’entraîne de nouveaux défauts de paiement de la part des promoteurs, souche sur Les banques chinoises à un moment où la deuxième économie mondiale peine à se remettre d’un fort ralentissement lié à Covid.

“Les préventes sont le moyen le plus courant de vendre des maisons en Chine, donc les enjeux sont élevés”, ont déclaré jeudi les analystes de Nomura dans un rapport de recherche.

Au moins sept principaux prêteurs, y compris Banque industrielle et commerciale de Chine ( IDCBF ) , Banque de construction de Chine ( CICHF ) et Banque Agricole de Chine ( ACGBF ) , ont déclaré jeudi qu’ils pensaient que les risques étaient gérables, ajoutant qu’ils surveillaient la situation de près. Bloomberg a rapporté que les autorités chinoises tenaient des pourparlers d’urgence avec les banques.

Selon plusieurs rapports des médias d’État et données compilées par une société de recherche basée à Shanghai China Real Estate Information Corporation (CRIC), les acheteurs de 18 provinces et 47 villes ont cessé d’effectuer des paiements depuis fin juin.

Tianmu News, un média numérique appartenant à l’État, a déclaré Jeudi que les acheteurs de maisons de 100 projets inachevés ou plus avaient annoncé conjointement qu’ils cesseraient de payer leurs hypothèques. Ces projets sont dispersés dans le centre, le sud et l’est de la Chine. Un rapport des médias a estimé que 46 000 acheteurs de maison étaient impliqués dans seulement 14 de ces projets.

“Le nombre continue de croître”, le Tianmu rapport dit, citant des statistiques qu’il avait obtenues de certains acheteurs.

Les analystes de Nomura estiment que les promoteurs n’ont livré qu’environ 60 % des maisons qu’ils ont prévendues entre 2013 et 2020, tandis que l’encours des prêts hypothécaires en Chine a augmenté de 26 300 milliards de yuans (3 900 milliards de dollars) au cours de la même période.

Les experts disent que des problèmes se préparent depuis un certain temps et qu’ils pourraient entraîner des troubles financiers et sociaux.

Les analystes de Citi ont déclaré que le boycott pourrait augmenter les créances douteuses des banques chinoises de 83 milliards de dollars et provoquer une instabilité sociale à un moment où le pays est déjà aux prises avec des protestations croissantes contre la détérioration de la santé des petites banques rurales.

Betty Wang, économiste senior chez ANZ pour la Chine, estime que l’ampleur du problème est bien plus grande. Elle estime que 1 500 milliards de yuans (223 milliards de dollars) de prêts hypothécaires, soit 4 % de l’encours total des prêts hypothécaires des banques, pourraient être affectés par le mouvement.

“Ce qui nous préoccupe, c’est que si davantage d’acheteurs de maisons cessent de payer, la tendance à la propagation menacera non seulement la santé du système financier, mais créera également des problèmes sociaux dans le contexte de ralentissement économique actuel”, a-t-elle écrit dans un rapport jeudi.

Les prix des logements neufs dans 70 villes ont chuté pour un neuvième mois consécutif en mai, selon des données récentes du Bureau national des statistiques. Les ventes immobilières ont également chuté, les acheteurs se retirant du marché dans un contexte de hausse l’incertitude quant à leur emploi et à leurs revenus.

Les problèmes du secteur immobilier chinois ont commencé en 2020, lorsque Pékin a commencé à sévir contre le crédit facile pour les sociétés immobilières, ce qui a entraîné une crise de trésorerie pour de nombreux grands promoteurs.

Evergrande, la société immobilière la plus endettée du pays, a été qualifiée de défaillant l’automne dernier et fait l’objet d’une restructuration de sa dette. Le promoteur a encore de nombreux projets immobiliers à travers le pays qui ne sont pas encore terminés, selon les documents déposés par la société.

Le secteur immobilier représente jusqu’à 30 % du PIB chinois.

Selon le rapport Tianmu, les acheteurs d’un projet Evergrande à Jingdezhen, dans la province du Jiangxi, ont tiré “le premier coup” dans la protestation actuelle contre le remboursement.

“Le projet Evergrande Longting à Jingdezhen doit reprendre complètement les travaux avant le 20 octobre 2022”, ont-ils écrit dans une lettre ouverte le 30 juin, publiée sur Internet et largement diffusée par les médias. “Sinon, tous les propriétaires qui n’ont pas remboursé leurs prêts cesseront de rembourser l’hypothèque”, lit-on dans la lettre, ajoutant que toute perte devrait être supportée par les banques, les gouvernements locaux et le promoteur.

Dans un éditorial de mercredi, la société d’État Securities Times a averti que si davantage d’acheteurs suspendaient les remboursements hypothécaires, le marché immobilier pourrait subir un autre coup dur et le système financier pourrait subir une crise systémique.

“Nous devons nous méfier du risque de propagation de la suspension des remboursements pour les maisons inachevées”, indique le journal.

Les acheteurs de maison sont “les plus innocents”, car ils sont simplement désespérés et n’ont aucune issue, a-t-il déclaré. Mais si le problème n’est pas résolu, cela causera d’autres dommages.

“Bien que les institutions financières aient des biens immobiliers en garantie, les projets non livrés ne peuvent devenir que des créances irrécouvrables. Lorsque les créances irrécouvrables augmentent, cela peut entraîner des risques financiers systémiques”, a-t-il ajouté.