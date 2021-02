Les acheteurs britanniques en Europe ont du mal à mettre la main sur tout, des crèmes à la crème et des produits alimentaires M&S aux paniers Fortnum & Mason, car les règles d’exportation post-Brexit continuent de semer le chaos.

Stonemanor, une petite chaîne de magasins d’alimentation britannique en Belgique, est incapable de se procurer des articles classiques, notamment des biscuits digestifs, des sablés de Walker, des gâteaux d’avoine et des scones.

Pendant ce temps, Fortnum & Mason a suspendu toutes les ventes dans l’UE en raison de formalités administratives coûteuses et chronophages, y compris l’exigence pour chaque produit alimentaire envoyé dans l’UE ou en Irlande du Nord d’avoir un certificat sanitaire d’exportation prouvant qu’il peut être consommé sans danger.

John Lewis a également interrompu les ventes au bloc en raison de nouvelles formalités douanières. Partout en France, 20 magasins M&S sont confrontés à des problèmes d’approvisionnement, les utilisateurs des réseaux sociaux affichant des photos d’étagères vides.

Fortnum, qui envoie environ 120000 colis alimentaires chaque année et dispose d’un mandat royal de la reine, a déclaré aux douanes qu’elle n’enverrait plus d’articles en Europe tant qu’elle ne pourra pas « surmonter les implications » des nouvelles règles.

Des certificats sanitaires d’exportation doivent être fournis pour tous les produits alimentaires transférés de Grande-Bretagne vers l’UE, bien que les supermarchés d’Irlande du Nord soient actuellement exemptés.

Stonemanor, qui dessert la communauté britannique des expatriés en Belgique depuis 39 ans, a dû fermer ses portes pour la première fois car elle ne pouvait pas se procurer suffisamment de stocks.

La vendeuse Tracy Smith a déclaré au correspondant européen de la BBC, Gavin Lee: « Il manque des biscuits digestifs, du pop-corn manquant, des sablés de Walker manquants, des gâteaux d’avoine manquants, divers fromages et du lait.

Comment les entreprises de fruits de mer doivent maintenant remplir SEPT formulaires différents Les entreprises de produits de la mer ont été les plus durement touchées par les nouvelles exigences douanières post-Brexit, qui ont entraîné la pourriture du poisson dans les camions. Chaque envoi doit désormais être accompagné de sept formulaires étonnants. Certificat sanitaire d’exportation Certificat de capture Déclaration d’exportation en douane Permis d’espèces menacées Document d’entrée de santé commun Document de stockage Déclaration de traitement

«Nous sommes même jusqu’au dernier scone.

Deux camions de marchandises d’une valeur de dizaines de milliers de livres attendent au Royaume-Uni mais n’ont pas encore été dédouanés.

Le directeur du magasin Ryan Pearce a déclaré: « Notre livraison principale n’est toujours pas confirmée, donc si cela ne vient pas, il semble que nous devrons fermer pendant une période plus longue jusqu’à ce que nous puissions garantir les approvisionnements.

«Vous ne pouvez pas faire fonctionner un supermarché sans stock sur les étagères. Nous expédions des centaines de produits dans un seul camion et chaque produit a besoin d’un ensemble de documents différent pour l’accompagner.

Les exportations britanniques vers l’UE ont chuté de 68% en janvier en raison d’une combinaison de formalités douanières et de perturbations causées par le coronavirus, selon une enquête récente.

Des recherches menées par la Road Haulage Association ont révélé que le volume des exportations à destination des ports britanniques vers le continent avait subi une forte baisse le mois dernier par rapport à la même période l’an dernier.

Les résultats ont incité l’ORS à écrire à Michael Gove, le ministre du Cabinet, pour demander des mesures urgentes pour réduire les frictions à la frontière.

La RHA demande à M. Gove de faire plus pour augmenter rapidement le nombre d’agents en douane de 10 000 à 50 000 afin d’aider les entreprises à faire face aux nouvelles formalités administratives.

Les patrons de l’industrie se sont plaints tout au long du mois de janvier que les nouveaux accords commerciaux avec Bruxelles, ainsi que la pandémie, frappaient durement les exportateurs.

Richard Burnett, directeur général de la RHA, a déclaré que l’enquête avait également révélé que 65 à 75% des véhicules en provenance de l’UE rentraient dans le bloc vides en raison d’un manque de marchandises, de retards au Royaume-Uni et du fait que les entreprises britanniques avait interrompu les exportations vers le continent.

Des étagères vides au supermarché Stonemanor à Bruxelles, qui est utilisé par de nombreux expatriés britanniques

M. Burnett a déclaré qu’il trouvait «profondément frustrant et ennuyeux que les ministres aient choisi de ne pas écouter l’industrie et les experts», qui ont constamment appelé à une plus grande urgence et action de la part du gouvernement.

Il a déclaré à The Observer que M. Gove n’avait pas répondu par écrit «à peu près à chaque fois que nous avons écrit au cours des six derniers mois».

Il a déclaré: « Il a tendance à amener les fonctionnaires à commencer à travailler sur des choses. Mais les réponses sont une perte de temps totale, car elles n’écoutent pas les problèmes que nous avons soulevés au départ.

Le gouvernement a mis en place une période de grâce de six mois après le Brexit, permettant la suspension de l’ensemble des contrôles physiques des importations jusqu’en juillet.

Les pénuries auxquelles font face les supermarchés d’Irlande du Nord ont conduit Boris Johnson à menacer de suspendre certaines parties de l’accord sur le Brexit à moins que l’UE n’accepte de faciliter les contrôles des marchandises traversant la mer d’Irlande.

Lors de sa comparution devant le comité d’examen européen hier, le ministre du Cabinet Gove a critiqué les formalités administratives qui affectent le commerce de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord, y compris l’interdiction des exportations de plantes si elles ont du sol sur elles.

« Cela ne menace pas, je crois, l’intégrité du marché unique de l’UE d’avoir des ampoules commandées à un grossiste en Ecosse ou en Angleterre qui seront ensuite plantées dans un jardin à Belfast ou Ballymena », a-t-il déclaré.

« Nous devons être pragmatiques et pratiques à ce sujet, et l’un des points que j’ai soulevés est que si les gens font passer un type particulier de théologie intégrationniste avant les intérêts du peuple d’Irlande du Nord, ils ne servent pas la cause de la paix et progrès en Irlande du Nord. »

Fortnum envoie environ 120000 colis alimentaires chaque année, y compris ses fameux paniers (photo)

Le mois dernier, il est apparu que les détaillants High Street et les marques de luxe envisageaient de brûler des articles retournés par des clients de l’UE qui sont maintenant bloqués dans des entrepôts européens plutôt que de les ramener au Royaume-Uni pour éviter les coûts et les tracas des formalités administratives liées au Brexit.

Les consommateurs de l’UE qui achètent un manteau, une paire de bottes ou tout autre produit auprès d’un détaillant basé au Royaume-Uni doivent désormais payer des frais, notamment des droits d’importation et des frais de courrier ou de traitement postal après la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union douanière et du marché unique.

Certains des mêmes coûts et formalités administratives s’appliquent également aux clients britanniques qui achètent des produits qui ont été expédiés depuis l’UE – ajoutant un tiers au coût des commandes en ligne et ralentissant les livraisons en raison de contrôles supplémentaires dans les ports.

Les clients de l’UE sont invités à payer les frais supplémentaires par les coursiers lorsque les marchandises arrivent à leur porte, donc beaucoup les rejettent pour éviter de payer la facture. Les chiffres de la société de données Statista montrent que 30% des commandes sont désormais retournées.

Quatre grands détaillants de mode du Royaume-Uni ont commencé à stocker des retours dans des entrepôts en Belgique, en Irlande et en Allemagne. Une marque encourra des frais de près de 20000 £ pour récupérer les retours.

Du travail aux pensions, aux passeports et aux animaux de compagnie, ce que le nouvel accord britannique sur le Brexit avec l’UE signifie pour vous

Travail

Les citoyens britanniques n’ont plus le droit automatique de vivre et de travailler dans l’UE. La capacité de le faire dépend des règles d’immigration de chaque pays. Les qualifications professionnelles peuvent ne plus être reconnues. Les citoyens du Royaume-Uni et d’Irlande peuvent continuer à vivre, travailler et se déplacer librement entre les deux pays.

Passeports

Les passeports bourguignons de l’UE existants restent valables, mais les voyageurs britanniques ne pourront pas utiliser les portes électroniques rapides dans les aéroports de l’UE ou l’Eurostar. Les Britanniques qui visitent la plupart des pays de l’UE et l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse doivent avoir au moins six mois sur leur passeport lorsqu’ils voyagent. Il doit également avoir moins de dix ans le jour du voyage.

Voyage

Les visites dans les pays de l’UE seront limitées à 90 jours maximum sur 180. À partir de janvier 2022, les Britanniques devront payer une dispense de visa pour les voyages dans l’UE – environ 6 £ par personne. Celles-ci dureront trois ans.

Les voyageurs britanniques ne pourront pas utiliser les portes électroniques rapides dans les aéroports de l’UE ou Eurostar. Sur la photo: les passagers de Londres arrivent au terminal Eurostar de Paris

Sans taxe

Il y aura une limite hors taxe de 390 £ sur les marchandises ramenées de l’UE. Pour les boissons et les cigarettes, les limites sont de 42 litres de bière; 18 litres de vin; neuf litres de vin mousseux; quatre litres de spiritueux; et 200 cigarettes.

Conduite

La plupart peuvent continuer à conduire dans l’UE sans avoir à obtenir un permis de conduire international. Ceux qui ont une licence papier plus ancienne peuvent en avoir besoin. Les conducteurs qui transportent leur propre voiture sur le continent auront besoin d’une «carte verte» de leur assureur. Il peut y avoir des frais.

Assurance santé

Le système EHIC – European Health Insurance Card – prend fin, bien que les cartes restent valables jusqu’à leur date d’expiration. Le gouvernement dit qu’il introduira une carte d’assurance maladie mondiale similaire.

Le régime EHIC – European Health Insurance Card – prend fin

Éducation

Le Royaume-Uni ne participera plus au programme Erasmus, qui permet aux étudiants d’étudier dans des institutions européennes pendant un an pendant leur diplôme. Un « programme de Turing » mondial le remplacera à partir de septembre 2021.

Animaux domestiques

Le système de passeport pour animaux de compagnie de l’UE prend fin et les propriétaires devront à la place obtenir un certificat de santé animale. Le coût est probablement d’environ 100 £, avec un nouveau pour chaque voyage.

services postaux

L’envoi de marchandises vers l’UE nécessitera une déclaration en douane, disponible auprès de la poste. Les Britanniques recevant des marchandises de l’UE peuvent devoir payer des droits, la TVA et des frais de traitement.

Prendre sa retraite dans l’UE

Un visa et une preuve d’indépendance financière seront désormais nécessaires. La pension de l’État britannique sera toujours payée.

Irlande du Nord

Ses citoyens peuvent échapper à certaines règles car la province est considérée comme faisant partie de l’Union européenne dans certaines circonstances.