Les acheteurs ont été indignés après avoir découvert que le coût d’un paquet de mandarines pour enfants avait été augmenté de près de 300% chez Coles.

Le coût du fruit populaire a grimpé en flèche à 11,90 $ par paquet de 700 grammes dans les magasins Coles en Australie – contre environ 3 $.

Un utilisateur de médias sociaux a fait la découverte dimanche soir et a demandé aux autres s’ils pensaient que le coût était trop élevé.

«Est-ce juste moi, ou est-ce plutôt excessif pour sept mandarins? Un sac d’oranges beaucoup plus gros coûte 6,90 $ », a écrit l’utilisateur.

Sur la photo: une image prise par un utilisateur de médias sociaux du coût d’un paquet de 700 grammes de mandarines chez Coles

Certains acheteurs ont souligné que les mandarines sont un fruit d’hiver et sont hors saison en décembre, obligeant les supermarchés à augmenter le coût à 17 $ le kilo.

«Ils étaient 2,90 $ le kilo dans mon magasin de fruits il y a deux mois, ils sont hors saison maintenant», a répondu une personne.

Un autre utilisateur a déclaré que si les oranges nombril ne sont pas non plus de saison, elles peuvent être stockées en vrac et sont plus facilement disponibles tout au long de l’année.

Selon le site Web de Coles, les oranges navel se vendent 4,50 $ le kilo.

« Ce n’est pas la saison de la mandarine … Ce n’est pas non plus la saison des oranges mais une chambre froide en vrac est utilisée », ont-ils écrit.

Daniel Corrigan, responsable de la catégorie chez Coles Business pour les fruits, a déclaré à Daily Mail Australia que le coût des mandarines avait été gonflé en raison d’une disponibilité limitée (photo: acheteurs chez Coles)

L’utilisateur qui a posé la question initiale a déclaré qu’il n’avait toujours jamais vu le coût grimper à 17 $ en été.

« Le prix est vraiment élevé, je veux dire, ils sont généralement trois dollars pour ce sac … Et pourquoi les oranges ne sont-elles pas tellement plus chères? Je ne les ai jamais vus aussi chers, même hors saison », ont-ils écrit.

Quelqu’un d’autre a suggéré que les acheteurs se dirigent vers les marchés locaux pour acheter des mandarines pour «un tiers du coût».

Un autre a été indigné et a déclaré: «Je ne paierais jamais plus de 5 dollars le kilo pour ces derniers. Pas question de 17 $ le kilo! Oubliez ça, Coles!

Sur la photo: commentaires sur les réseaux sociaux des acheteurs de Coles. «Je ne paierais jamais plus de 5 dollars le kilo pour ces derniers. Pas question de 17 $ le kilo! Oubliez ça, Coles! A écrit un utilisateur

Daniel Corrigan, responsable de la catégorie commerciale Coles pour les fruits, a déclaré au Daily Mail Australia que le nombre limité de vols internationaux en raison du coronavirus avait eu un impact sur les importations de mandarines en provenance des États-Unis.

« Cette année, notre saison locale pour les mandarines s’est terminée tôt et nous avons dû nous les procurer aux États-Unis où la saison ne fait que commencer et où il n’y a qu’un petit volume en cours de sélection », a-t-il déclaré.

«La faible disponibilité des mandarines combinée au petit nombre de vols internationaux arrivant en Australie signifie que le coût des mandarines est nettement plus élevé à l’heure actuelle.

M. Corrigan a déclaré que le supermarché espérait augmenter les importations de mandarines au cours des prochains mois, alors que les mandariniers aux États-Unis commencent à fructifier.

«Pour le moment, nous sommes toujours en mesure de nous approvisionner localement, ce qui explique la différence de prix.