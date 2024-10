Les acheteurs américains ont dépensé davantage chez les détaillants le mois dernier, dernier signe que les consommateurs stimulent la croissance

WASHINGTON– Les Américains ont augmenté leurs achats chez les détaillants le mois dernier, car le faible taux de chômage, les augmentations salariales constantes et la hausse de la valeur des actions et des maisons ont contribué à maintenir leur volonté de dépenser malgré la hausse des prix.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,4% d’août à septembre, a annoncé jeudi le département du Commerce, en hausse par rapport à 0,1% le mois précédent et la troisième augmentation consécutive. Les détaillants en ligne, les restaurants et les épiceries ont tous enregistré des ventes en hausse.

Les ventes dans les stations-service ont chuté en raison de la baisse des prix à la pompe. Les chiffres des ventes au détail ne sont pas corrigés de l’inflation et les prix des biens ont légèrement baissé le mois dernier.

Alors que l’élection présidentielle touche à sa fin, les chiffres publiés jeudi constituent le dernier signe que les dépenses des ménages alimentent une expansion économique régulière, même si l’inflation s’est calmée. Dans sa campagne pour la Maison Blanche, Donald Trump a insisté sur le fait que de nouveaux droits de douane drastiques sur toutes les importations et une baisse de l’impôt sur les sociétés étaient nécessaires pour assurer une croissance saine. La vice-présidente Kamala Harris a répliqué en proposant d’étendre les crédits d’impôt aux familles avec enfants et de subventionner la construction de logements pour tenter de réduire les coûts du logement.

Les magasins de vêtements, les grands magasins et les magasins d’articles de sport ont tous enregistré une hausse de leurs ventes au détail le mois dernier. Les achats ont chuté chez les vendeurs d’électronique et de meubles.

Le gouvernement a signalé que les consommateurs les prix n’ont augmenté que de 2,4% en septembre par rapport à l’année précédente, en baisse par rapport au taux d’inflation culminant de 9,1 % en juin 2022 et à peine au-dessus de l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale. Les prix étant désormais sous contrôle, la Fed a réduit son taux d’intérêt de référence le mois dernier pour la première fois en quatre ans d’un demi-point plus grand que d’habitude. D’ici la fin de l’année, les économistes s’attendent à deux baisses supplémentaires des taux de la Fed, d’un quart de point plus faible, ce qui devrait contribuer à alléger les coûts d’emprunt au fil du temps.

De nombreux analystes estiment qu’une inflation plus modérée et des taux d’emprunt plus faibles contribueront à soutenir l’économie dans les mois à venir. Au dernier trimestre, l’économie a connu une croissance un solide taux annuel de 3%.

Pourtant, une étude menée par la Fed a révélé que ce sont principalement les Américains à revenu élevé et intermédiaire qui sont à l’origine de l’augmentation des dépenses de détail des consommateurs. En revanche, de nombreux ménages à faible revenu ont eu du mal à faire face à la forte hausse des prix et des taux d’intérêt et ont augmenté leurs dépenses dans une bien moindre mesure.

Le retard constaté pour les consommateurs à faible revenu marque un changement par rapport à avant la pandémie, selon une note de recherche de Sinem Hacioglu Hoke, un économiste de la Fed, et de deux collègues. Avant la pandémie, ont-ils découvert, les dépenses de détail augmentaient pour toutes les catégories de revenus à peu près au même rythme. Mais il y a environ trois ans, les consommateurs à revenu élevé et intermédiaire ont commencé à dépenser à un rythme beaucoup plus rapide que les consommateurs à faible revenu.

En août 2024, les dépenses en biens de vente au détail étaient près de 17 % plus élevées qu’en janvier 2018 pour les ménages à revenus élevés, définis comme ceux gagnant plus de 100 000 $. Pour les ménages à revenu moyen – ceux gagnant entre 60 000 et 100 000 dollars – leurs dépenses ont augmenté de 13,3 % au cours de la même période. Et pour ceux qui gagnent moins de 60 000 dollars, les dépenses n’ont augmenté que de 7,9 % depuis 2018, et elles ont en fait diminué entre mi-2021 et mi-2023.

Le rapport sur les ventes au détail de jeudi arrive dans un contexte d’attentes d’une solide saison de magasinage des fêtes, mais peut-être pas aussi robuste que celle de l’année dernière, avec de nombreux acheteurs sous la pression de prix plus élevés malgré le ralentissement de l’inflation. La Fédération nationale du commerce de détail a prédit que les acheteurs augmenteront leurs dépenses en novembre et décembre, de 2,5 à 3,5 % par rapport à la même période de l’année dernière. Au cours de la saison des achats des Fêtes 2023, les dépenses ont augmenté de 3,9 % par rapport à 2022.

Pour tenter d’attirer les acheteurs, de nombreux détaillants, du détaillant en ligne de décoration de Noël Balsam Hill au détaillant d’artisanat Michaels, affichent des produits et du marketing pour les fêtes plus tôt qu’il y a un an. Pour la première fois, Balsam Hill a transformé ce qui est traditionnellement son catalogue d’automne, envoyé en septembre, en un livre de vacances.

Le directeur général de l’entreprise, Mac Harman, a déclaré que ses ventes de décorations de Noël avaient atteint un pic à la mi-septembre, un mois plus tôt qu’il y a un an. Harman a déclaré avoir également remarqué que les décorations d’Halloween se vendaient rapidement en septembre, également un mois plus tôt qu’en 2023.

Michaels, basé à Irving, au Texas, a déclaré qu’il était en train d’ouvrir sa boutique de décoration de Noël appelée Sprinkle Shop, près d’un mois plus tôt. Elle présente également ses offres de bricolage trois semaines plus tôt que d’habitude car certains de ses clients semblent vouloir économiser de l’argent en fabriquant eux-mêmes leurs cadeaux.

D’Innocenzio a rapporté de New York.