Dans un contexte d’incertitude économique croissante en cette saison des fêtes, près des trois quarts des acheteurs américains prévoient de dépenser moins ou autant que l’année dernière, selon une nouvelle enquête auprès des consommateurs de Goldman Sachs. Et Club Holding Amazon (AMZN), l’un des principaux détaillants de ventes et de promotions de vacances, devrait être une destination de choix pour les chasseurs de bonnes affaires américains. Les consommateurs américains sont pressés par une inflation persistante, des taux d’intérêt élevés et un ralentissement économique généralisé, ce qui signifie que beaucoup ont moins d’argent dans leurs poches pour débourser des cadeaux. Goldman Sachs s’attend à ce que les ventes au détail totales des fêtes augmentent entre 6% et 8% en novembre et décembre, contre une croissance de 13,5% au cours de la même période de deux mois l’année dernière. C’est pourquoi de nombreux acheteurs sont susceptibles de choisir la plate-forme de commerce électronique d’Amazon pour ses offres régulières, ses prix variés, ses offres étendues et ses délais de livraison rapides. L’analyse de Goldman intervient dans un contexte de hausse des dépenses de consommation, avec une augmentation des ventes au détail le mois dernier et une baisse de l’inflation, selon les récentes données du gouvernement américain. Dans le même temps, les bénéfices des grands détaillants à prix réduits américains Walmart (WMT) et Target (TGT) cette semaine ont montré que les Américains accordaient la priorité aux dépenses en produits de base comme l’épicerie plutôt qu’en articles discrétionnaires comme les vêtements. Goldman Sachs a interrogé 1 000 consommateurs américains pour évaluer les tendances de dépenses pour les achats des Fêtes cette année. Les résultats de l’enquête, publiés vendredi, ont révélé que 43 % des personnes interrogées prévoient de dépenser moins cette saison que l’année dernière, 23 % s’attendent à dépenser la même chose et 31 % ont indiqué qu’elles pourraient dépenser plus en articles de vacances que l’année dernière. Les consommateurs à revenu élevé sont également susceptibles de dépenser moins cette année, selon l’enquête. “À ce jour, les dépenses de consommation américaines sont restées résilientes malgré les défis inflationnistes”, ont écrit les analystes de Goldman dans une note vendredi. Mais les pressions macroéconomiques, ainsi qu’un déplacement des dépenses des biens vers les services comme les restaurants et les voyages, devraient comprimer les achats de vacances et conduire à un ralentissement de la croissance du commerce électronique au quatrième trimestre, ont déclaré les analystes. Néanmoins, Amazon conserve “la plus grande part des achats de vacances implicites avec 33% des consommateurs prévoyant de dépenser le plus chez Amazon”, suivi de Walmart. Alors que les consommateurs recherchent de la valeur, Goldman s’attend à un “environnement hautement promotionnel” sur les plateformes de vente au détail en ligne, les consommateurs retardant l’ouverture de leur portefeuille jusqu’à ce qu’ils trouvent des offres. Selon Goldman, près de 30 % des personnes interrogées par Goldman prévoient de faire la plupart de leurs achats lors de la vente annuelle du Black Friday, le 26 novembre, offrant une « toile de fond saine » pour Amazon, Walmart et Ross Stores (ROST). Conclusion Nous sommes d’accord avec l’analyse de Goldman selon laquelle Amazon est l’un des acteurs les mieux positionnés dans l’espace de vente au détail à prix réduit pour bénéficier des achats des Fêtes de cette année. Amazon a fait preuve de flexibilité pour s'adapter à l'évolution des habitudes d'achat en proposant des offres telles que son événement Prime Early Access Sale en octobre. Nous rechercherons des données sur les tendances de consommation cette saison pour voir comment Amazon pourrait en récolter les fruits. La capacité de l'entreprise à gérer efficacement les dépenses est un autre facteur de basculement que nous surveillerons, alors qu'Amazon cherche à rétablir le cours de ses actions, qui a chuté de plus de 43 % depuis le début de l'année. La signalisation Amazon est affichée à l’extérieur d’un centre de livraison Amazon.com Inc. en fin de soirée d’Amazon Prime Day, le 12 juillet 2022 à Culver City, en Californie. Patrick T. Fallon | AFP | Getty Images