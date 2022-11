Les acheteurs aisés adoptent le shopping d’occasion

La chasse aux bonnes affaires n’est certainement pas nouvelle. Mais avec la pandémie de Covid, il y a eu une augmentation du «thrifting», ou de l’achat et de la vente de biens d’occasion. Au début, certaines familles sous pression financière se sont tournées vers les achats d’occasion comme moyen d’économiser. Puis c’est devenu courant. En savoir plus sur les finances personnelles :

Selon un Rapport de recommerce 2022 par OfferUp. Alors que l'industrie est dominée par la revente de vêtements, 82 % des Américains, soit 272 millions de personnes, achètent ou vendent des produits d'occasion, a constaté OfferUp, notamment des appareils électroniques, des meubles, des articles ménagers et des équipements sportifs, ainsi que des vêtements. Au cours des cinq prochaines années, le recommerce devrait croître de 80 % et atteindre 289 milliards de dollars.

Les acheteurs de revente économisent de l’argent, obtiennent des articles exclusifs

La plupart des consommateurs de revente sont motivés par la valeur. Selon un rapport de CouponSuivre. Économiser de l’argent, cependant, n’est pas le seul moteur, a constaté CouponFollow. Les acheteurs se sont également tournés vers la revente pour d’autres raisons, telles que la durabilité et comme moyen de sécuriser des articles de luxe difficiles à trouver. Parce qu’il est considéré comme respectueux de l’environnement, il est également devenu plus acceptable socialement, a déclaré Brett Heffes, PDG de Winmark le franchiseur de magasins tels que Plato’s Closet, Once Upon a Child et Play It Again Sports. “Quand j’ai commencé dans cette entreprise, il y avait une stigmatisation autour de l’achat d’articles d’occasion, et cette stigmatisation a disparu.”

En fait, acheter d’occasion est parfois le seul moyen d’obtenir une paire d’Air Jordan en édition limitée ou d’autres articles très convoités et exclusifs. Une partie de l’élan qui alimente la revente est le désir d’accéder à cet article unique, a ajouté le directeur général de Wells Fargo, Adam Davis, qui travaille avec des entreprises de revente au détail, qu’il s’agisse d’un “sac à main Chanel ou de baskets Nike” – même si vous finissez par payer plus que le prix de détail d’origine.

“Les consommateurs aisés mènent la révolution du recommerce”