Les acheteurs qui font leurs magasins d’alimentation hebdomadaires dans les dépanneurs de supermarchés paient 320 £ de plus par an que dans les grandes succursales, une étude de Which? a trouvé.

Le groupe de consommateurs a suivi les prix d’un panier moyen de produits dans les magasins Tesco Express et Sainsbury’s Local pendant cinq mois et les a comparés aux prix des mêmes articles chez leurs plus gros homologues.

L’acheteur de Sainsbury aurait payé 6,18 £ de plus par semaine, soit 322 £ par an, tandis que le client Tesco aurait payé 5,37 £ de plus par semaine, soit 279 £ par an.

Tesco a déclaré que les coûts d’exploitation de ses dépanneurs étaient plus élevés mais que ses prix restaient compétitifs, tandis que Sainsbury’s a déclaré que ses promotions différaient souvent d’un format de magasin à l’autre.

Natalie Hitchins, de Which?, A déclaré: «Les dépanneurs ont été d’une grande aide pour beaucoup d’entre nous pendant la pandémie. Cependant, nos recherches montrent que les acheteurs qui comptent uniquement sur les dépanneurs des supermarchés, plutôt que sur leurs grands magasins pour leurs produits d’épicerie, paient une prime.

« Les clients en auront généralement plus pour leur argent dans les grands supermarchés, mais pour certains produits, la différence de prix peut ne pas être significative, il est donc toujours utile de vérifier les prix pour être sûr d’obtenir la meilleure offre. »

Plus de la moitié d’entre eux? Les membres interrogés qui ont utilisé les dépanneurs ont déclaré que le coût était l’un de leurs plus gros problèmes.