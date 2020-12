Il s’agit d’un modèle avec des nouvelles en ligne, des divertissements, des produits dérivés et plus encore. Un choix apparemment sans fin est incroyable, mais il a également introduit plus de confusion et le risque d’être dupé.

Mais être un acheteur en ligne véritablement informé nous oblige désormais à avoir un diplôme avancé en escroqueries sur Internet et à la manière dont les produits sont commercialisés, vendus et transportés dans le monde entier.

Le brossage implique essentiellement un vendeur qui fabrique des commandes en ligne pour rendre un produit plus populaire, puis tente d’éviter la détection en expédiant un produit bon marché et de faible poids, comme des graines de plantes, à une personne réelle. Voici un plus explication détaillée .

Mon épuisement a atteint un sommet ces dernières semaines. J’ai écrit le mois dernier à propos de fausses critiques sur Amazon, et maintenant je me retrouve à regarder chaque critique en ligne pour des indices qu’il a été acheté. J’ai toujours été sceptique, mais maintenant je ne fais confiance à rien.

Souviens-toi de ça. Mon collègue David McCabe a écrit que Google, Facebook, Twitter et certaines autres entreprises semblent soudainement disposés à modifier une loi fondamentale d’Internet qui limite l’exposition juridique des entreprises au contenu que les gens publient sur leurs sites.

Cette règle, l’article 230 du Communications Decency Act, a rendu possible YouTube, la mer de marchands d’Amazon et les sections de commentaires du New York Times, mais les républicains et les démocrates disent que la loi doit changer – bien qu’ils soient divisés sur le pourquoi et le comment.

David a écrit que la nouvelle posture des sociétés Internet «pourrait changer la dynamique d’un débat de plus en plus houleux sur la manière de gérer les discours de haine, les contenus extrémistes et la pornographie enfantine en ligne».

Mais encore une fois, les législateurs doivent décider de nouvelles règles. La modification de l’article 230 exige des élus qu’ils établissent un équilibre judicieux entre la liberté d’expression en ligne et notre sécurité. Et là, je me décourage.

En lisant l’article de David, j’ai eu un flashback sur 2018, lorsque Mark Zuckerberg – en réponse au milliardième scandale de Facebook – m’a dit cette réglementation gouvernementale pourrait être nécessaire pour révéler qui est derrière les messages politiques payants en ligne, comme les règles de la publicité télévisée. C’était après Facebook pendant des années a cherché à être exclu des règles de divulgation des publicités politiques qui s’appliquent aux médias conventionnels.

Les membres du Congrès avaient des projets de loi en attente pour exiger plus de transparence pour les publicités en ligne. Et puis… rien. Les règles n’ont pas été adoptées, du moins pas encore. (Pour être juste, les entreprises en ligne se sont battues contre certaines des restrictions proposées sur les publicités politiques sur Internet.)

Facebook à lui seul a commencé un hub en ligne qui révèle qui paie pour les publicités sur des questions politiques et sociales brûlantes. Les efforts de transparence publicitaire de Facebook sont gravement défectueux, mais ils sont toujours plus utiles que le rien des élus américains.