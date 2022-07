Les achats en ligne sont déroutants pour les bananes

Le gouvernement a récemment révélé que le boom du commerce électronique américain pendant la pandémie était encore plus important qu’il ne le croyait auparavant. Mais en 2021, cette tendance a commencé à reculer un peu. Les magasins physiques ont battu le commerce électronique l’année dernière, et ils continuent de le faire cette année. La trajectoire d’achat sur Internet est passée de bananes à bananes déroutantes.

Il est étonnant de voir à quel point nous comprenons peu comment la pandémie a changé nos vies et notre pays. Il n’est pas clair si l’économie américaine est chaude ou non, ou si les grandes villes comme New York seront à jamais marquées. Nous ne savons pas si la carrière des femmes a été altérée de façon permanente ou si notre santé mentale sera bonne.

Ce n’est pas qu’un débat ringard. Notre comportement d’achat collectif influe sur des entreprises d’un billion de dollars, des millions d’emplois dans le commerce de détail et la santé de l’économie américaine. L’incertitude quant à l’orientation des achats en ligne est l’une des plus grandes questions auxquelles sont actuellement confrontés l’industrie technologique et les marchés financiers.

8 signes que l’économie s’essouffle Carte 1 sur 9 Perspectives inquiétantes. Dans un contexte d’inflation élevée persistante, de hausse des prix à la consommation et de baisse des dépenses, l’économie américaine montre des signes clairs de ralentissement, alimentant les inquiétudes quant à une éventuelle récession. Voici huit autres mesures signalant des problèmes à venir : Ventes au détail. Le dernier rapport du département du Commerce a montré que les ventes au détail ont chuté de 0,3% en mai et ont moins augmenté en avril qu’on ne le pensait initialement. La confiance des consommateurs. En juin, l’enquête de l’Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs a atteint son plus bas niveau en 70 ans d’histoire, près de la moitié des personnes interrogées affirmant que l’inflation érode leur niveau de vie. Le marché du logement. La demande de biens immobiliers a diminué et la construction de nouvelles maisons ralentit. Ces tendances pourraient se poursuivre avec la hausse des taux d’intérêt et les sociétés immobilières, dont Compass et Redfin, ont licencié des employés en prévision d’un ralentissement du marché du logement. Financement de démarrage. Les investissements dans les start-ups ont chuté à leur plus bas niveau depuis 2019, chutant de 23% au cours des trois derniers mois, à 62,3 milliards de dollars. Le marché boursier. Le S&P 500 a connu son pire premier semestre depuis 1970, et il est en baisse de près de 19 % depuis janvier. Tous les secteurs de l’indice au-delà de l’énergie sont en baisse depuis le début de l’année. Cuivre. Un produit considéré par les analystes comme une mesure du sentiment à l’égard de l’économie mondiale – en raison de son utilisation généralisée dans les bâtiments, les voitures et d’autres produits – le cuivre a baissé de plus de 20% depuis janvier, atteignant un creux de 17 mois le 1er juillet. Pétrole. Les prix du brut sont en hausse cette année, en partie à cause des contraintes d’approvisionnement résultant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais ils ont récemment commencé à vaciller alors que les investisseurs s’inquiètent de la croissance. Le marché obligataire. Les taux d’intérêt à long terme des obligations d’État sont tombés en dessous des taux à court terme, un événement inhabituel que les commerçants appellent une inversion de la courbe des taux. Cela suggère que les investisseurs obligataires s’attendent à un ralentissement économique.

















Je vais essayer de présenter la situation des achats aussi clairement que possible.

Pendant la majeure partie de la décennie précédant 2020, les Américains ont acheté de plus en plus en ligne à un rythme prévisible. Les ventes du commerce électronique ont augmenté d’environ 10 à 15% par an, selon le Census Bureau Les donnéesprélevant un peu plus chaque année sur l’argent que les Américains dépensent dans les magasins.

Ensuite, les achats sur Internet sont devenus hyperactifs, nos achats en ligne augmentant d’au moins 50% au cours des premiers mois après que le virus a commencé à se propager aux États-Unis, selon une récente révision chiffres du gouvernement.

Mais l’année dernière, les achats dans les magasins physiques se sont accélérés et les achats en ligne ont depuis perdu du terrain. Pour beaucoup de gens, c’est un soulagement de parcourir à nouveau les allées des magasins. Une inflation élevée peut également pousser les gens à consacrer une plus grande partie de leur budget à des produits essentiels que nous achetons encore massivement dans les magasins.