Les achats en ligne du Black Friday devraient atteindre un record alors que les acheteurs de vacances sautent les magasins, selon Adobe

Les ventes en ligne le Black Friday sont en passe d’atteindre un niveau record cette année, alors que les chasseurs de bonnes affaires ont passé au peigne fin les sites Web pour trouver des offres et évité les magasins pendant la pandémie de coronavirus, selon les données préliminaires d’Adobe Analytics.

Vendredi soir, les ventes en ligne allaient bon train pour se situer entre 8,9 et 9,6 milliards de dollars, une augmentation comprise entre 20% et 29% selon le nombre d’acheteurs effectuant des achats tard dans la nuit. Près de 42% des ventes provenaient de smartphones à 16 h HE, une augmentation de 7% par rapport à l’année dernière.

Les données indiquent une vente de vacances d’une journée, généralement associée à une frénésie d’achats en magasin de longues files d’attente et à la recherche d’articles-cadeaux convoités, principalement en ligne. Avec le rythme des achats en ligne du Black Friday, les consommateurs américains auront dépensé au moins 6,2 millions de dollars par minute le jour des soldes de vacances, selon Adobe.

Les ventes en ligne ont également atteint un record le jour de Thanksgiving, grimpant de 21,5% à 5,1 milliards de dollars, selon Adobe. La société analyse les transactions sur le site Web de 80 des 100 plus grands détaillants en ligne américains. Près de la moitié de ces ventes provenaient de smartphones. Les détaillants ont également augmenté leurs ventes s’ils proposaient un ramassage en bordure de rue. Les entreprises qui offraient l’alternative la plus rapide à la livraison d’un colis au domicile des clients avaient un taux de conversion du trafic vers leurs sites 31% plus élevé.

Avec de nombreux détaillants commençant les soldes de vacances en octobre et mettant certaines de leurs remises les plus importantes sur leur site Web, les acheteurs avaient moins de raisons de se rendre en magasin en personne ce Black Friday. Les magasins et les centres commerciaux ont enregistré moins de ventes physiques, avec moins de lignes et des stationnements plus vides que les événements de vente des Fêtes du passé.

Les restrictions liées à la pandémie et les cas de Covid ont également façonné le comportement. Les acheteurs étaient plus susceptibles d’acheter des cadeaux en ligne s’ils vivaient dans des États soumis à des restrictions de Covid-19 concernant les réunions de famille. Adobe a enregistré une croissance des achats en ligne 3,4 fois plus élevée d’une année sur l’autre dans ces zones le jour de Thanksgiving par rapport aux États avec moins de restrictions.

Pendant le Black Friday, les jouets les plus vendus étaient des articles Star Wars, des Hot Wheels, des jouets Nerf et des jeux vidéo dont Super Mario 3D All-Stars, Madden NFL 2 et NBA 2K21. Dans la catégorie électronique, les AirPods d’Apple, les friteuses à air et Amazon Fire TV étaient les meilleurs vendeurs.