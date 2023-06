Les achats en direct explosent alors que les petites entreprises frappent les médias sociaux

La tendance implique qu’un vendeur diffuse une vidéo en direct d’eux-mêmes montrant et expliquant les produits pendant que les téléspectateurs posent des questions et effectuent des achats en temps réel. Les achats en direct ont commencé sur les réseaux sociaux en Chine et, selon Coresight Research, sont devenus un marché de 512 milliards de dollars.

Dans son dernier rapport trimestriel, Coresight Research, qui suit l’industrie du commerce électronique en direct dans le monde, a prévu que les ventes en direct aux États-Unis atteindraient 32 milliards de dollars d’ici la fin de 2023. Cependant, la PDG Deborah Weinswig a déclaré à CNBC que la société avait depuis révisé cette projection.

L’estimation initiale a été établie au début de cette année, a-t-elle déclaré, et ne tenait pas pleinement compte de l’acquisition par le géant sud-coréen de l’Internet Naver de Poshmark. À l’époque, TikTok Shops, un moyen pour les utilisateurs d’acheter des produits dans l’application sans avoir à se rendre dans un magasin de commerce électronique séparé, était également en train de faire son chemin.

Maintenant, « nous pensons que les ventes de diffusion en direct aux États-Unis pourraient facilement atteindre 50 milliards de dollars cette année », a déclaré Weinswig. La société estime également que les achats en direct représenteront plus de 5 % des ventes totales du commerce électronique aux États-Unis d’ici 2026.

TikTok, Poshmark et eBay tous ont dit à CNBC qu’ils testaient actuellement les achats en direct.

« Nous sommes vraiment optimistes quant à la croissance de cette nouvelle façon d’acheter », a déclaré Eddie Garcia, directeur des produits d’eBay. « Le ciel est la limite … et nous allons continuer à apprendre. Nous allons continuer à investir. »

Garcia, qui supervise eBay Live, la plate-forme de diffusion en direct de la société, a déclaré qu’elle se concentrait actuellement sur la mode et les objets de collection, avec des plans d’expansion à partir de là.

« Nous avons 134 millions d’acheteurs dans le monde entier qui rongent leur frein et sont vraiment ravis de s’engager avec les vendeurs de cette nouvelle manière », a déclaré Garcia.

Pendant ce temps, Velez a déclaré qu’il était toujours en train de peaufiner ses accords avec les plateformes, ce qui implique de remettre une partie de ses revenus. À l’heure actuelle, il paie entre 13 % et 20 % de chaque vente pour couvrir des éléments tels que le traitement des paiements et les promotions.

« Nous donnons un pourcentage sur notre vente en échange de visibilité, de facilité d’utilisation », a-t-il déclaré.

L’influenceuse Danielle Santana anime des émissions de shopping en direct sur Amazone , vendant des produits d’autres entreprises, allant des râpes à fromage aux éponges de maquillage. Elle a dit qu’elle obtient une part de chaque transaction.

Santana, qui peut vendre 500 à 3 000 articles en une seule émission, a déclaré à CNBC qu’elle avait réalisé six chiffres uniquement sur Amazon Live l’année dernière.

« [My commission] varie de 2% à plus de 20% – et tout dépend de la catégorie et des articles que vous vendez », a-t-elle déclaré.

Santana est l’une des centaines qui diffusent chaque jour sur la plateforme. Un porte-parole d’Amazon a déclaré dans un e-mail que « des milliers de créateurs » ont diffusé en direct tout au long de l’événement Prime Day du site de commerce électronique en juillet de l’année dernière.

Et tandis que certaines grandes plateformes se lancent dans la diffusion en direct, un géant des médias sociaux se retire.

Un porte-parole de Facebook et Instagram parent Méta a déclaré à CNBC par e-mail que la société avait pris la « décision difficile » de mettre fin à la prise en charge de sa fonctionnalité Live Shopping en mars.

Précédemment, selon Instagramles entreprises et les créateurs ont pu étiqueter les produits lors de leur mise en ligne sur la plate-forme, permettant aux spectateurs d’acheter ou d’enregistrer des produits ajoutés à la vidéo d’achat.

« Les entreprises pourront toujours utiliser la diffusion en direct, mais la possibilité de marquer les produits disparaîtra. Cela nous permet de nous concentrer sur des expériences qui offrent plus de valeur aux personnes et aux entreprises, comme les bobines et les publicités qui aident à la découverte de produits », a déclaré le porte-parole de la société. a dit.

Selon Weinswig de Coresight, Meta « passe à côté ».

« Cela pourrait finalement avoir un impact sur le nombre de globes oculaires, ce qui aura un impact sur les dollars publicitaires. Ils ne bénéficieront pas non plus de la concentration des ventes sur leur plate-forme », a déclaré Weinswig. « Même le plus grand manque pour [Meta] sera la communauté, qui cherchera ailleurs pour magasiner, converser et apprendre les uns des autres. »

Weinswig estime que les entreprises qui s’efforcent de s’établir avec la diffusion en direct pourraient voir une croissance de leur chiffre d’affaires de plus de 25 %.

Alors, qui est sur le point de sortir victorieux de la bataille de la diffusion en direct ?

Selon Weinswig, c’est TikTok, qui a une opportunité importante sur le marché américain compte tenu de ses 150 millions d’utilisateurs actifs par mois et de sa popularité auprès des jeunes consommateurs.

L’avantage technologique de la plateforme sur ses concurrents lui permet de cibler les utilisateurs avec des produits qu’ils pourraient être intéressés à acheter.

Weinswig a également noté que TikTok a rationalisé le processus d’achat pour les utilisateurs, en gardant les diffusions en direct et les achats dans le flux, sans quitter l’application.