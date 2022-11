Les achats de maisons des investisseurs chutent de 30% alors que les prix ralentissent

Les acheteurs de maisons qui ne sont pas des investisseurs font face à des taux hypothécaires beaucoup plus élevés et à une pénurie de maisons abordables à vendre. Les investisseurs ont tendance à utiliser l’argent liquide plus souvent que les acheteurs traditionnels, de sorte qu’ils ne sont pas aussi influencés par les taux hypothécaires. Ils sont toutefois influencés par les prix des maisons, qui s’affaiblissent.

Les achats de maisons des investisseurs ont chuté d’un peu plus de 30 % au troisième trimestre de cette année par rapport à la même période l’an dernier, selon le courtier immobilier Redfin. Il s’agit de la plus forte baisse des ventes des investisseurs depuis la Grande Récession il y a plus de dix ans, à l’exception d’un très bref décrochage au cours des deux premiers mois de la pandémie de Covid-19 en 2020.

Les ventes de maisons ont chuté pendant neuf mois consécutifs, entraînées par la flambée des taux hypothécaires, et maintenant les investisseurs reculent encore plus que les acheteurs de maisons traditionnels.

Les prix des maisons sont toujours plus élevés qu’il y a un an, mais les gains annuels diminuent à un rythme sans précédent. L’indice national des prix des maisons S&P CoreLogic Case-Shiller a augmenté de 13 % en août, ce qui est la lecture la plus récente, mais il s’agit d’une baisse par rapport à un gain annuel de 15,6 % en juillet.

“La différence de -2,6% entre ces deux taux de variation mensuels est la plus forte décélération de l’histoire de l’indice (la décélération de juillet se classant désormais au deuxième rang)”, a déclaré Craig Lazzara, directeur général de S&P DJI, dans un communiqué. “De plus, les gains de prix ont ralenti dans chacune de nos 20 villes. Ces données montrent clairement que le taux de croissance des prix des logements a culminé au printemps 2022 et n’a cessé de baisser depuis.”

Cependant, les investisseurs qui sont toujours sur le marché paient toujours des prix plus élevés que l’an dernier. La maison type achetée par un investisseur au troisième trimestre a coûté 451 975 $, en hausse de 6,4 % par rapport à il y a un an, mais en baisse de 4,3 % par rapport au deuxième trimestre.

Au niveau régional, les marchés qui ont connu la plus forte baisse de l’activité des investisseurs étaient Phoenix, Arizona, Portland, Oregon, Sacramento, Californie et Atlanta, Géorgie. Tous ces marchés faisaient partie des marchés les plus chauds en raison de la pandémie qui connaissent actuellement la chute la plus abrupte des ventes globales. Miami a également connu une baisse démesurée du nombre d’investisseurs, ce qui suggère que même la poussée massive vers la Sun Belt s’atténue enfin.