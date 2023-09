Les achats de joueurs ne sont que la première étape de la stratégie

La Saudi Pro League, qui dépense beaucoup d’argent, vise à renforcer sa présence mondiale en matière de diffusion et à devenir l’une des 10 meilleures ligues de football au monde, a déclaré jeudi à CNBC son directeur des opérations, Carlo Nohra.

La ligue a dominé l’actualité sportive au cours de l’été, les clubs saoudiens ayant dépensé au total plus d’un milliard de dollars en indemnités de transfert et attiré certains des plus grands noms des plus grandes ligues européennes avec des offres de contrat gigantesques.

La superstar brésilienne Neymar et l’attaquant sénégalais Sadio Mané ont suivi les arrivées précédentes des anciens vainqueurs du Ballon d’Or Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, ainsi qu’une foule d’autres stars de la Premier League anglaise, de la Liga espagnole, de la Bundesliga allemande, de la Serie A italienne et de la France. Ligue 1.

S’adressant à CNBC lors de la conférence APOS à Bali, en Indonésie, jeudi, Nohra a déclaré que la stratégie de l’Arabie saoudite était « à extrêmement long terme », mais que l’acquisition de joueurs était la première étape.

« Bien que cela nous aide à grandir sur le terrain, l’idée est de grandir en dehors du terrain et de commercialiser également. La stratégie prend donc en compte tous les éléments sur lesquels nous devons nous concentrer pour amener la Saudi Pro League là où elle aspire à être parmi les meilleures. les 10 meilleures ligues du monde », a-t-il déclaré.