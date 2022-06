Les achats de fin de trimestre pourraient faire grimper les actions avant la prochaine tempête de marché

Marko Kolanovic de JPMorgan, pour sa part, voit un cas dans lequel les actions pourraient bondir de 7% au cours de la semaine à venir, sur la base du seul rééquilibrage. Avec le S&P 500 en baisse de plus de 13,7 % pour le deuxième trimestre et de 17,9 % pour l’année jusqu’à présent, les gestionnaires de placements devront augmenter leurs avoirs en actions pour retrouver les niveaux d’allocation d’actifs.

Mais à très court terme, les stratèges voient une fenêtre d’élan positif pour un marché survendu et disent que la fin du trimestre pourrait être le moment de quelques gains rapides. Cette période, qui précède le dernier jour de bourse du mois, est celle où de nombreux gestionnaires de portefeuille modifient leurs placements, ou rééquilibrent, pour compenser les variations de la valeur de leurs avoirs en actions et en obligations.

Les rééquilibrages récents ont été positifs pour les actions, et cela pourrait signifier que celui-ci le sera également, a-t-il noté. Par exemple, vers la fin du premier trimestre, le marché était en baisse d’environ 10 %, et il y a eu une hausse significative de 7 % au cours de la dernière semaine avant la fin du trimestre. Le même type de mouvement s’est également produit lors du plus petit rééquilibrage de mai, lorsque les actions ont rebondi d’environ 7 % à la fin du mois après une baisse d’environ 10 %.

“Cela se produit dans une période de faible liquidité. En plus de cela, le marché est dans une condition de survente, les soldes de trésorerie sont à des niveaux records et l’activité récente de vente à découvert du marché a atteint des niveaux jamais vus depuis 2008”, a ajouté Kolanovic.

Mais après un rallye, certains stratèges envisagent déjà un troisième trimestre agité.

“Historiquement, le troisième trimestre, avec le deuxième trimestre, sont les pires trimestres du cycle présidentiel de 16 trimestres”, a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements au CFRA. “Une fois que l’incertitude associée aux élections de mi-mandat a suivi son cours, ou une fois que le troisième trimestre a suivi son cours, le quatrième trimestre ainsi que les deux trimestres suivants sont les meilleurs du cycle présidentiel de 16 trimestres.”

Selon le CFRA, le S&P 500 a chuté en moyenne de 0,5 % au troisième trimestre de la deuxième année d’un mandat présidentiel, après une baisse moyenne de 1,9 % au deuxième trimestre. Dans les données, remontant à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un rebond moyen de 6,4 % au quatrième trimestre.

Les élections de mi-mandat ont lieu en novembre et de nombreux stratèges politiques s’attendent à un changement de pouvoir vers les républicains au Congrès.

Stovall a déclaré que pour l’instant, le marché pourrait s’échanger à la hausse au début de la saison des résultats. “Si l’histoire se répète, du point de vue du timing, nous obtenons un rebond échangeable maintenant”, a-t-il déclaré. Mais il a ajouté que cela pourrait être suivi d’un lessivage plus tard dans le trimestre, et que cela pourrait finalement entraîner la capitulation.

Si le deuxième trimestre se termine près de son niveau actuel, ce serait le pire premier semestre pour les actions depuis 1970. Mais selon Stovall, un mauvais premier semestre ne signifie pas nécessairement une mauvaise année.

“De la [previous] cinq pires depuis 1929, tous les cinq étaient plus élevés au second semestre et ont gagné en moyenne 23,7 %… Sur les cinq suivants, quatre des cinq sont en baisse et la moyenne est une baisse de 7,8 % », a déclaré Stovall.

Marché en vacances

La semaine avant le long week-end du 4 juillet semble être assez calme, bien qu’il y ait quelques rapports économiques clés. Les entreprises peuvent également divulguer certaines indications sur les bénéfices, en particulier si elles s’attendent à ne pas répondre aux attentes au cours de la prochaine saison de reporting.

Sur le front économique, le plus important pourrait être les données sur les dépenses de consommation personnelles de jeudi, qui incluent la lecture de l’inflation du déflateur PCE, qui est étroitement surveillée par la Réserve fédérale.

Le rapport sur les biens durables doit être publié lundi. La confiance des consommateurs et les données sur les prix des maisons S&P/Case-Shiller seront publiées mardi, et l’ISM manufacturier vendredi.

“Je suppose que le marché essaie de se redresser en ce moment avec des rendements obligataires en baisse et que les actions effectuent quelques sessions décentes”, a déclaré Jimmy Chang, directeur des investissements chez Rockefeller Global Family Office. “Cela pourrait probablement se rallier aux vacances du 4 juillet, et le vrai spectacle commence avec la saison des résultats.”

Les grandes banques commenceront à déclarer leurs bénéfices les 14 et 15 juillet.

“D’ici la deuxième semaine de juillet, nous verrons quel sera le ton avec les bénéfices, et je m’attends à un marché beaucoup plus agité étant donné que je m’attends à ce que certaines de ces sociétés suppriment leurs prévisions”, a déclaré Chang. Il a dit que ce qui n’est pas clair, c’est dans quelle mesure les nouvelles négatives anticipées sont déjà prises en compte, étant donné la forte baisse du marché.

“Les conseils sont cruciaux”, a déclaré Quincy Krosby, stratège en chef des actions de LPL Financial. “Ce que le marché essaie de décider, c’est si nous nous dirigeons ou non vers une récession et quel type de récession… Les entreprises, dans leurs conseils à ce stade crucial, vont nous dire si oui ou non le marché est prêt pour une récession plus profonde. vente.”

Les actions étaient en hausse vendredi et les rendements obligataires se remettaient également d’une forte baisse après la forte hausse de la semaine précédente. Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a dépassé 3,48 % le 14 juin, glissant à 3 % jeudi. Il était de retour à 3,13 % vendredi. Les rendements obligataires évoluent à l’opposé des prix.

Le S&P 500 a clôturé la semaine à 3 911, avec un gain de 6,4 %.