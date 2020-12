Les achats dans les magasins sont-ils sûrs pendant la pandémie?

Il existe des moyens de réduire les risques, mais les experts en santé conseillent de l’éviter lorsque cela est possible.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis déclarent que les achats des Fêtes dans les magasins bondés sont une activité à «risque plus élevé» et que les gens devraient limiter tout achat en personne, y compris dans les supermarchés.

Au lieu de cela, l’agence recommande de faire des achats en ligne, de visiter les marchés extérieurs ou d’utiliser le ramassage en bordure de rue, où les travailleurs apportent les commandes à votre voiture.

Si vous devez entrer dans un magasin, allez-y pendant les heures creuses où il y aura probablement moins de monde. Portez un masque et restez à au moins 6 pieds des autres.

Essayez de passer le moins de temps possible à l’intérieur du magasin, explique le Dr Isaac Weisfuse, expert en santé publique à l’Université Cornell.

«Vous voulez juste entrer et sortir», dit-il. « Faites vos achats et passez à autre chose. »

Utilisez un désinfectant pour les mains contenant au moins 60% d’alcool lorsque vous partez, puis lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau lorsque vous rentrez chez vous.

Les détaillants font toutes sortes de choses pour que les acheteurs se sentent en sécurité, mais ils n’éliminent pas le risque. Certains vérifient la température des acheteurs à l’entrée, par exemple, mais une personne infectée peut ne pas avoir de fièvre et peut quand même propager le virus.

Les barrières en plastique entre les clients et les caissiers peuvent également ne pas bloquer toutes les gouttelettes d’une personne infectée, dit Weisfuse. Si l’air dans un magasin semble étouffant, il dit que c’est un signe de mauvaise ventilation et que vous devriez partir.

