Les achats d’actions d’initiés atteignent 311,9 millions de dollars australiens sur Star Entertainment Group

Au cours de la dernière année, plusieurs initiés ont considérablement augmenté leurs avoirs en Le groupe Star Entertainment Limité (ASX:SGR), indiquant que l’optimisme des initiés quant aux perspectives de l’entreprise a augmenté.

Même si nous ne suggérons jamais aux investisseurs de fonder leurs décisions uniquement sur ce que font les dirigeants d’une entreprise, nous considérerions qu’il serait insensé d’ignorer complètement les transactions d’initiés.

Transactions d’initiés de Star Entertainment Group au cours de la dernière année

Au cours de l’année dernière, nous pouvons constater que le plus gros achat d’initié a été réalisé par l’initié Bruce Mathieson pour 283 millions de dollars australiens d’actions, à environ 2,98 dollars australiens par action. Cela signifie que même lorsque le cours de l’action était supérieur à 0,52 AU$ (le prix récent), un initié a voulu acheter des actions. Leur point de vue a peut-être changé depuis, mais cela montre au moins qu’ils se sentaient optimistes à l’époque. Pour nous, il est très important de considérer le prix que les initiés paient pour les actions. De manière générale, cela attire notre attention lorsque des initiés ont acheté des actions à un prix supérieur au prix actuel, car cela suggère qu’ils pensaient que les actions valaient la peine d’être achetées, même à un prix plus élevé. On note que Bruce Mathieson était à la fois le plus gros acheteur et le plus gros vendeur.

Heureusement, nous notons que l’année dernière, les initiés ont payé 312 millions de dollars australiens pour 170,95 millions d’actions. Mais les initiés ont vendu 280 000 actions d’une valeur de 400 000 AU$. Au cours des douze derniers mois, il y a eu plus d’achats que de ventes de la part des initiés de Star Entertainment Group. Ils ont payé environ 1,82 AU$ en moyenne. Ces transactions suggèrent que les initiés ont considéré le prix actuel comme attractif. Vous pouvez voir ci-dessous une représentation visuelle des transactions d’initiés (par des entreprises et des particuliers) au cours des 12 derniers mois. En cliquant sur le graphique ci-dessous, vous pourrez voir le détail précis de chaque transaction d’initié !

volume des délits d’initiés

Les initiés du Star Entertainment Group ont récemment acheté des actions

Nous avons vu des initiés de Star Entertainment Group acheter des actions au cours des trois derniers mois. Le président non exécutif indépendant, David Foster, a acheté pour 20 000 AU$ d’actions au cours de cette période. C’est formidable de voir que les initiés achètent seulement, pas vendent. Mais dans ce cas, le montant acheté signifie que la transaction récente n’est peut-être pas très significative en elle-même.

Propriété d’initiés du groupe Star Entertainment

De nombreux investisseurs aiment vérifier quelle part d’une entreprise appartient à des initiés. Une forte actionnariat interne rend souvent la direction de l’entreprise plus soucieuse des intérêts des actionnaires. Les initiés de Star Entertainment Group possèdent environ 115 millions de dollars australiens d’actions. Cela équivaut à 7,8% de l’entreprise. Nous avons certainement constaté des niveaux plus élevés de participation d’initiés ailleurs, mais ces participations suffisent à suggérer un alignement entre les initiés et les autres actionnaires.

Alors, que suggèrent ces données sur les initiés de Star Entertainment Group ?

Nos données montrent un peu d’achats d’initiés, mais aucune vente, au cours des trois derniers mois. Cela dit, les achats n’étaient pas importants. Sur une note plus positive, les transactions de l’année dernière sont encourageantes. Avec une forte participation des initiés et des transactions encourageantes, il semble que les initiés de Star Entertainment Group pensent que l’entreprise a du mérite. En plus de connaître les transactions internes en cours, il est utile d’identifier les risques auxquels Star Entertainment Group est confronté. Notre analyse montre 2 signes avant-coureurs pour Star Entertainment Group (1 est préoccupant !) et nous vous recommandons fortement de les examiner avant d’investir.

Aux fins du présent article, les initiés sont les personnes qui déclarent leurs transactions à l’organisme de réglementation compétent. Nous comptabilisons actuellement uniquement les opérations sur le marché libre et les cessions privées d’intérêts directs, mais pas les opérations sur dérivés ni les intérêts indirects.

