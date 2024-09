Les Aces s’inclinent face à Liberty, la favorite pour le titre de MVP A’ja Wilson étant absente en raison d’une blessure à la cheville

La star des Las Vegas Aces, A’ja Wilson, a raté la confrontation de dimanche contre les New York Liberty.

New York a tenu bon pour s’imposer 75-71 dans une revanche de la finale de la WNBA de la saison dernière. Jackie Young a eu une chance d’égaliser dans les dernières secondes du match alors que Liberty menait 73-71. Mais Breanna Stewart a bloqué sa tentative de lay-up, ce qui a scellé la victoire de New York.

Wilson ne figurait pas initialement sur le rapport de blessure des Aces publié samedi, mais a été exclu quelques heures avant le coup d’envoi.

L’entraîneur en chef des Aces, Becky Hammon, a déclaré aux journalistes avant le match de dimanche que la pivot de 28 ans s’était tordue la cheville en fin de match de vendredi contre le Connecticut Sun. Hammon a déclaré qu’il n’y avait pas de soucis à long terme concernant la blessure, mais qu’ils lui accordaient du repos et qu’ils prenaient les choses match par match.

Selon ESPN Alexa PhilippouWilson portait une botte de marche sur son pied droit avant le match de dimanche.

Becky Hammon a déclaré qu’A’ja Wilson s’était tordue la cheville vendredi. « Nous verrons son état avant de rejoindre l’Indiana. » Elle a ajouté qu’ils espéraient lui donner un peu de repos. Aucune inquiétude à long terme après l’imagerie, « tout est fondamentalement clair ». Elle dit qu’ils y vont doucement avec elle. – Alexa Philippou (@alexaphilippou) 8 septembre 2024

Il s’agit du premier match manqué par Wilson de toute la saison. En fait, c’était le premier match de saison régulière qu’elle manquait en trois saisons. La double MVP a joué et débuté les 36 matchs de saison régulière en 2022 et les 40 matchs de saison régulière en 2023.

La blessure a privé les Aces de leur principale marqueuse de points pour le match. Kelsey Plum a mené Las Vegas au score dimanche avec 25 points, six passes décisives et trois rebonds. Young a marqué 12 points et Alysha Clark a récolté 11 points et six rebonds. Stewart a mené les Liberty à la victoire avec 21 points, 11 rebonds, deux passes décisives, deux interceptions et le contre qui a scellé le match.

Wilson, qui est à nouveau favori pour le titre de MVP, connaît une année exceptionnelle en attaque et en défense, avec une moyenne de 27,3 points et 11,9 rebonds, plus 1,9 interceptions et 2,7 contres.

Les Aces sont tombés à 22-13 après cette défaite. Ils ont décroché une place en playoffs le 30 août après avoir battu le Dream d’Atlanta. New York a amélioré son bilan à 29-6, le meilleur score de la ligue.