Les Aces de Las Vegas ont laissé le reste de la WNBA rattraper leur retard. Maintenant, leur quête en trois étapes est terminée

LAS VEGAS — Parmi les nombreux mots à la mode que Becky Hammon a utilisés au cours de ses trois années en tant qu’entraîneur-chef des Aces de Las Vegas, son préféré est peut-être « habitudes ».

Le succès repose sur la construction d’habitudes.

« Vous ne pouvez pas appuyer sur un interrupteur », a déclaré Hammon. « En fait, c’est ce qu’il y a de beau dans le sport. Le travail, l’engagement, l’adhésion, l’envie de jouer, l’envie et la volonté finiront toujours par se manifester.

Les Aces n’avaient tout simplement pas les bonnes habitudes en 2024. Leur défense, qui menait la ligue en 2023, était cinquième (100,3 points pour 100 possessions) à la pause des All-Star. Leur tir en a souffert, puisque leur pourcentage de 3 points est passé de 37,2 en 2023 à 34,8 avant les Jeux olympiques. Une équipe qui a établi le record de victoires de la WNBA (34) en 2023 en route vers des titres consécutifs a égalé ses défaites totales au 12e match de 2024.

Las Vegas a été sans avantage pendant la majeure partie de la saison, ne le découvrant vraiment que lors des 10 derniers matchs. À ce moment-là, le mal était fait. Les Aces s’étaient creusé un trou trop grand et le reste de la ligue a rattrapé son retard.

Le Liberty a pris de la taille pour contrer le mouvement de Las Vegas. Les Lynx ont réorganisé leur attaque, étendant le terrain et augmentant leur volume de 3. Le Connecticut a doublé sa ténacité, étouffant ses adversaires défensivement. Les autres prétendants ont pu mettre en valeur leurs atouts tandis que les As ont à peine vu les leurs en action. Leur grandeur singulière ne s’est jamais concentrée sur plus que la somme de ses parties. Leurs joueurs ne pouvaient pas s’amplifier les uns les autres, laissant simplement les individus porter l’équipe des nuits alternées.

Cela signifiait que Las Vegas, quatrième tête de série, devait affronter Seattle, un adversaire historiquement bon au premier tour, avant de débuter les demi-finales au Barclays Center, un endroit où les Aces n’ont gagné qu’une fois sur sept essais au cours des deux dernières années. L’avantage qu’ils avaient invoqué au cours du dernier quart de la saison s’est essoufflé et ils ont manqué d’essence.

« En fin de compte, je pensais que nos lacunes ressortaient un peu », a déclaré Hammon. « Nous avons de belles choses sur lesquelles bâtir, (mais) ce n’est pas le cas chaque année. Ce n’est pas ainsi que cela fonctionne.

New York a profité de ces faiblesses dimanche soir lors de sa victoire décisive 76-62 dans le quatrième match. Le Liberty a frappé Las Vegas sur la vitre, remportant la bataille des rebonds 55-37, dont une marge de 13-4 sur les rebonds offensifs. Alors que les Aces tentaient de protéger la jante, New York a remporté la bataille à 3 points 10-7 (sur six tentatives de moins) et a quand même réussi à surpasser Las Vegas dans la peinture 30-28 avec un barrage de layups au quatrième quart.

Merci @LVAces 🤍🩶♥️ À la saison prochaine ! 🫶🙏 pic.twitter.com/d6zjfRgzsJ – Actualités des Aces de Las Vegas (@LVAcesNews) 6 octobre 2024

C’était une continuation des problèmes de tir et des problèmes défensifs qui ont tourmenté les Aces toute la saison. Malgré l’espoir de pouvoir évoquer une partie de leur magie de 2023, ils sont revenus aux habitudes qui les avaient définis au cours de la saison régulière, et cela n’a pas suffi pour faire le travail. Une victoire dans le troisième match, lors d’une soirée que Hammon a qualifiée de match le plus complet de la saison pour son équipe, n’était pas un signe prometteur de ce qui allait encore arriver pour Las Vegas. Il s’agissait plutôt d’un incident sur le radar, d’un rappel éphémère de ce qu’avaient été les Aces au lieu de ce qu’ils étaient réellement cette saison.

« Cette année nous a vraiment préparé le chemin de l’intersaison sur la façon dont nous voulons gérer les choses », a déclaré A’ja Wilson.

Las Vegas se dirige désormais vers une intersaison charnière. Il perdra probablement un joueur de rotation ou un jeune espoir au-delà des quatre principaux à cause du repêchage d’expansion, qu’il s’agisse de Kiah Stokes, Megan Gustafson, Kierstan Bell ou Kate Martin. Kelsey Plum est une agente libre sans restriction, même si les As peuvent la noyauter, mais c’est la première fois qu’une des stars de l’équipe accède à l’agence libre sans signer de prolongation.

Le banc n’était pas assez profond en 2024. Le personnel d’entraîneurs avait confiance en seulement trois joueurs de première zone pendant une grande partie de la saison, mais l’un de ces joueurs mesure 5 pieds 11 pouces et un autre n’est pas gardé par ses adversaires en séries éliminatoires. Parmi leurs réserves de périmètre, Tiffany Hayes a pris sa retraite pour commencer la saison et ne s’est pas engagée à rester, tandis que les limitations offensives de Sydney Colson ont rendu difficile le jeu de ses minutes prolongées.

Les Aces devront également naviguer dans une nouvelle dynamique de ligue. La ligue est plus forte et plus profonde que lorsque Las Vegas a remporté son premier titre. Les Aces ont contribué à une révolution stylistique au cours des trois dernières années, apportant du rythme et de l’espace à la WNBA et ouvrant la voie à des performances individuelles de grande puissance. Cependant, le reste de la ligue a pris le dessus, ce qui signifie que Las Vegas doit déterminer la suite.

« Ils ont fait de nous une meilleure équipe », a déclaré la garde new-yorkaise Sabrina Ionescu. « Faire ce qu’ils ont fait n’est pas facile. Nous y sommes arrivés et avons perdu, ils y sont arrivés et ont gagné deux fois, et cela témoigne de leur unité, de leur expérience, à quel point il est difficile qu’ils veuillent y aller et être à leur meilleur chaque soir, et ils J’ai posé les bases. Et ils ont continué à motiver tout le monde dans la ligue à vouloir simplement être meilleur et à gagner des championnats.

Peu importe qui se retrouvera sur la liste des Aces pour 2025, leur seul moyen de revenir à la compétition pour les titres est de travailler pendant l’intersaison et d’obtenir des représentants qui rapporteront des dividendes en octobre prochain. Wilson a déclaré qu’elle retournerait au laboratoire en décembre, et Hammon dit qu’elle s’attend à un niveau de concentration différent pour commencer le camp d’entraînement.

Las Vegas a aussi le facteur motivant de la défaite.

« Nous allons avoir beaucoup de leçons difficiles à apprendre », a déclaré Hammon. « Ça fait mal maintenant, je vous promets que ça va faire mal demain, probablement pire parce que ça s’installe le lendemain, mais vous devez prendre des habitudes, vous devez travailler d’une manière qui, selon vous, mérite de gagner. »

Les Aces ne méritaient pas de gagner en 2024. Ils ont perdu contre une meilleure équipe, une équipe plus cohérente et moins complaisante tout au long de la saison. Depuis quelques années, Las Vegas donne le ton. Il existe désormais une nouvelle norme à respecter.

(Photo des joueurs d’A’ja Wilson et des Aces : Barry Gossage / NBAE via Getty Images)