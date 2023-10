Les Aces de Las Vegas battent Liberty pour décrocher un deuxième titre WNBA consécutif

Les Aces de Las Vegas sont devenus la première équipe en 21 ans à remporter deux championnats WNBA consécutifs, obtenant 24 points et 16 rebonds d’A’ja Wilson et un arrêt défensif dans les dernières secondes pour battre le New York Liberty 70-69 en Match 4 de la finale mercredi soir.

Les Aces ont rejoint les Sparks de Los Angeles (2001-02) et les Comets de Houston (1997-2000) en tant que seules équipes de l’histoire de la ligue à remporter des titres consécutifs.

Las Vegas l’a fait sans les partants Chelsea Gray et Kiah Stokes, qui ont tous deux été mis à l’écart en raison de blessures au pied subies lors du troisième match. Gray, la MVP de la finale WNBA 2022, était constamment à l’oreille de ses coéquipières pendant les temps morts et criait des encouragements depuis la ligne de touche.

Wilson a remporté les honneurs MVP cette année.

Alors que le match était à égalité à 64, Jackie Young a marqué quatre points consécutifs pour donner aux Aces un avantage de 68-64 avec 2:04 à jouer.

Breanna Stewart a jeté un regard ouvert sur trois, mais le tir a été dépassé. Wilson a ensuite réussi un tir de retournement difficile avec 1:26 à jouer pour donner aux Aces un avantage de 70-64.

Courtney Vandersloot a marqué trois points lors de la possession suivante de New York, puis a volé le ballon à Kelsey Plum, ce qui a conduit au saut de Sabrina Ionescu sur la ligne de faute pour amener le Liberty à un avec 41,7 à jouer.

Lors de la possession qui a suivi, Las Vegas a réduit le chronomètre des tirs avant que l’entraîneur Becky Hammon n’appelle un temps mort à trois secondes de la fin du chronomètre des tirs. Les Aces ont transmis le ballon à Wilson sur un lob, mais Stewart a bloqué le tir, donnant une dernière chance à New York.

Après un temps mort à 8,8 secondes de la fin, le Liberty a remis le ballon à Stewart, qui était en double équipe. Le ballon est passé vers Vandersloot dans le coin, mais son tir a raté gravement, déclenchant une célébration folle des As au milieu du terrain.

Vandersloot a terminé avec 19 points et Betnijah Laney en a ajouté 15 pour New York.