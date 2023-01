Les accusés du braquage du musée concluent un accord

BERLIN –

La plupart des accusés jugés pour un cambriolage spectaculaire en 2019 au musée Green Vault de Dresde, dans lequel des trésors du XVIIIe siècle ont été volés, ont conclu un accord qui leur permettrait de réduire leur peine en échange d’aveux et du retour d’une grande partie du butin , a déclaré un juge mardi.

L’évolution de mardi est intervenue après que les autorités allemandes ont annoncé à la mi-décembre qu’elles avaient récupéré une partie importante des trésors volés à Berlin. Ils ont déclaré à l’époque que la découverte avait été précédée de discussions exploratoires sur un éventuel accord qui inclurait la restitution des objets volés.

Lors de la première audience depuis lors, le juge président Andreas Ziegel a déclaré que quatre des six accusés avaient accepté l’accord proposé avec les procureurs et le tribunal d’État de Dresde et prévoyaient de faire des déclarations à la reprise du procès le 17 janvier, a rapporté l’agence de presse allemande dpa. signalé. Un cinquième prévenu veut prendre une décision d’ici là. Le sixième nie toute implication, pointant un alibi.

Ziegel a déclaré que l’initiative de restituer les bijoux qui sont encore à portée de main est venue du plus âgé des accusés, un homme de 29 ans. Cependant, des parties du butin manquaient et plusieurs pièces étaient incomplètes ou endommagées.

Le tribunal voudra voir des aveux “crédibles” dans lesquels les accusés donnent des détails concrets sur la planification et l’exécution du braquage et leurs propres contributions, a déclaré le juge. L’accord pourrait conduire à des peines réduites et éventuellement à leur libération conditionnelle.

Les six hommes ont été jugés en janvier, accusés de vol en bande et d’incendie criminel lors du braquage du 25 novembre 2019. Les ressortissants allemands ont été accusés d’avoir volé des bijoux d’une valeur totale assurée d’au moins 113,8 millions d’euros (122 millions de dollars).

Les responsables ont déclaré à l’époque que les objets saisis comprenaient une grande broche en diamant et une épaulette en diamant. Le trésor d’Auguste le Fort de Saxe a été créé en 1723 et contient environ 4 000 objets en or, pierres précieuses et autres matériaux exposés au Palais Royal de Dresde.

Les procureurs ont déclaré que les suspects avaient allumé un incendie juste avant l’effraction pour couper l’alimentation électrique des lampadaires à l’extérieur du musée, et avaient également mis le feu à une voiture dans un garage voisin avant de s’enfuir à Berlin.