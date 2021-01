Près de quatre ans après que les premières plaintes contre Harvey Weinstein aient été introduites dans le système judiciaire, certaines des nombreuses femmes qui l’ont poursuivi pour agression sexuelle et harcèlement pourraient être sur le point d’obtenir une compensation financière. Lundi, un juge du tribunal des faillites du Delaware a confirmé l’accord de règlement, ouvrant la voie à des dizaines de femmes qui disent avoir été agressées sexuellement ou harcelées par M. Weinstein pour recevoir une partie du fonds de 17 millions de dollars pour les victimes, en grande partie en mettant fin à leurs poursuites civiles. contre lui. «Quatre-vingt-trois pour cent des victimes ont exprimé très fort qu’elles voulaient la fermeture par l’acceptation de ce plan», a déclaré la juge de la faillite, Mary F. Walrath, lors d’une audience. Près de 40 femmes ont voté le mois dernier pour accepter les conditions du règlement, ce qui permettrait à leurs réclamations d’être évaluées et payées à l’aide d’un système de points, ce qui pourrait mettre fin à un processus long et angoissant visant à déterminer comment les nombreuses femmes qui ont accusé M. Weinstein d’inconduite pourraient obtenir réparation. M. Weinstein, 68 ans, a été condamné en mars dernier à 23 ans de prison après avoir été reconnu coupable de viol et d’un autre crime sexuel lors d’un procès pénal à New York.

«Mes clients sont tellement soulagés», a déclaré Genie Harrison, une avocate qui représente cinq femmes qui ont voté pour faire partie du règlement. «Ils voulaient un résultat, pas une autre promesse d’années de contentieux supplémentaires, avec eux étant les cibles – et c’est comme ça que des cas comme celui-ci sont.» Certaines femmes pourraient supporter de recevoir des paiements à cinq chiffres du fonds, qui a été mis de côté – puis réduit – dans le cadre d’un plan de liquidation après que la société Weinstein a déposé son bilan en 2018. Les avocats de la société Weinstein n’ont pas répondu aux e-mails et aux messages vocaux. L’entente de règlement offre différents niveaux de paiement aux femmes selon qu’elles souhaitent ou non libérer M. Weinstein de toute poursuite judiciaire future. Un accusateur qui choisit de libérer M. Weinstein de telles réclamations reçoit une part de règlement complète. Ceux qui laissent ouverte la possibilité de poursuites judiciaires supplémentaires contre lui n’obtiendraient que 25% de leur part de règlement, le reste allant aux compagnies d’assurance. Bien qu’elles puissent toujours poursuivre M. Weinstein, toutes les parties qui acceptent l’accord sont tenues de dégager la société Weinstein, ses administrateurs et dirigeants, y compris Bob Weinstein, le frère de Harvey et un co-fondateur de la société, de toute responsabilité. Certaines des femmes qui ont refusé de rejoindre la colonie ont déclaré qu’elles étaient contrariées que cela libère la société Weinstein et Bob Weinstein de toute responsabilité. Plusieurs ont précédemment accusé dans des documents judiciaires que la société et le frère de M. Weinstein avaient fait preuve de négligence et étaient au courant du comportement prédateur de Harvey Weinstein.

«Mon objectif était de tenir Bob Weinstein et le conseil d’administration pour responsables, ainsi que l’auteur», a déclaré Dominique Huett, qui a accusé Harvey Weinstein dans une poursuite civile en 2017 – la première intentée contre lui après que des femmes ont commencé à porter des accusations de inconduite sexuelle – d’avoir pratiqué de force des relations sexuelles orales sur elle dans une chambre d’hôtel de Los Angeles en 2010. Elle s’est opposée à l’accord de règlement. «Tout le monde a été dégagé de toute responsabilité», a-t-elle déclaré.

Les avocats de Mme Huett, mannequin, actrice et défenseure des droits de genre, et d’une poignée d’autres femmes qui ont voté contre le règlement, ont déclaré qu’ils envisageaient de faire appel. Ils ne souhaitent interdire à aucun survivant de participer à l’accord, ont-ils déclaré, mais se sont également opposés au regroupement de femmes accusées de viol et dont les cas sont soumis à la prescription, aux côtés de personnes qui disent avoir été victimes de harcèlement il y a des années. . Les victimes auraient dû être divisées en classes en fonction de la gravité de leurs allégations, a déclaré Thomas P. Giuffra, un avocat impliqué dans l’affaire. Sinon, « quelqu’un qui a été violé a le même vote que quelqu’un qui, Harvey Weinstein a crié au visage », ce que le producteur était connu pour faire régulièrement, aux hommes et aux femmes. La cliente de M. Giuffra, Alexandra Canosa, dont le procès a accusé Weinstein de l’avoir violée, était au milieu d’une déposition de neuf heures dans son cas lorsque la décision du tribunal de la faillite a été rendue, a-t-il déclaré. Une déposition de Bob Weinstein était prévue mercredi, mais le juge de district chargé de l’affaire l’a annulée, demandant à Mme Canosa de prendre une décision immédiate sur la possibilité de rejoindre le règlement, a déclaré M. Giuffra, un revirement rapide qu’il a qualifié de «franchement choquant À nous tous. » M. Giuffra a déclaré que, pour le moment, son client ne participerait pas au règlement, en partie parce que son résultat n’est toujours pas clair. «Elle ne sait pas ce qu’elle obtient et elle ne le saura pas tant qu’elle n’aura pas suivi le processus de réclamation», dit-il. «Comment pouvez-vous dire que vous accepterez quelque chose avant de savoir ce que c’est?» Beth Fegan, une avocate de plusieurs femmes qui ont soutenu le règlement, a déclaré dans un communiqué que M. Weinstein «avait causé un préjudice irrémédiable avec ses abus sexuels prédateurs qui duraient depuis des décennies». Le fonds permet à ses clients, Louisette Geiss, Sarah Ann Masse et Melissa Thompson, de «demander une compensation monétaire significative pour leurs blessures dans le cadre d’un processus confidentiel».